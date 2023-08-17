Uzmanlara göre sırt yağlarından kurtulmanın 7 yolu!
Pek çok kişi, kollardaki sarkıkları veya inatçı sarkan göbek yağlarını eritmek için mutfakta ve spor salonunda daha sağlıklı ince ayarlar yapmaya çalışır. Ancak diğer bir yaygın sorun alanı sırt bölgesidir. Sırt yağlarından nasıl kurtulacağınızı arıyorsanız, sarkıklarla savaşmanıza ve zayıflamanıza yardımcı olmak için en iyi egzersizlerini, yiyeceklerini ve yaşam tarzı değişikliklerini sunan uzmanlara kulak verdik. Profesyonellerden ipuçları alarak sarkıklarla savaşın ve kalıcı olarak zayıflayın.
Ne yazık ki yağ kaybetmek için vücudunuzun belirli bir bölgesini noktasal olarak azaltamaz veya hedefleyemezsiniz. Ancak yapabileceğiniz şey, vücudunuzun her yerindeki yağları eritmeye yardımcı olan sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmektir. Bu senaryoda sırtınız olan sorunlu bölgeyi ele almanıza yardımcı olacaktır. Örneğin, kas güçlendirici aktiviteler yapmak kalori yakabilir, yağları azaltabilir ve vücudunuzu tonlandırabilir ve besin açısından zengin yiyecekler yemek kilo vermenize yardımcı olabilir. Sadece doğru alışkanlıkları takip etmek ve bunlara bağlı kalmak, gerçekten dünyadaki tüm farkı yaratabilir ve uzmanlar tarafından sağlanan sağlam bir yön duygusuna sahip olmak her zaman yardımcı olur.
Günlük rutininizde bazı gerekli ayarlamaları yaparak sırt yağlarından nasıl kurtulacağınızı öğrenmek için uzman önerilerini mutlaka yapın. İşte sırt yağlarından kurtulmanın 7 yolu…
DİYET YERİNE SAĞLIKLI BİR BESLENME "PLANI" OLUŞTURUN
Genel yağ kaybını artırmak ve vücut kompozisyonunuzu iyileştirmek istiyorsanız, beslenme uzmanı ve Nihayet Full, Nihayet Slim'in yazarı Lisa Young, diyet yerine sağlıklı beslenme "planı" öneriyor. Zihniyetinizi, vücudunuzu sağlıklı, besin dolu gıdalarla beslemek için değiştirmek, böylece yeteneğinin en iyi şekilde çalışabilmesi, katı bir diyete bağlı kalmaktan çok daha sürdürülebilir olabilir.
Young, "Yiyecekler hakkındaki düşüncelerinizi yeniden çerçevelemek ve diyetinize dahil etmek için besin değeri yüksek yiyecekleri seçmek, kilo vermenin ve kiloyu uzak tutmanın en iyi yolu olacaktır. Genel bir kılavuz, sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar, baklagiller, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar gibi daha fazla tam gıdaya bağlı kalmak olacaktır. Besleyici bir diyet, vücudunuza karbonhidratların, yağların, proteinlerin yanı sıra lif verir. Bu gıdaları tercih etmek kilo vermek söz konusu olduğunda ultra işlenmiş gıdalar en iyi ipucunuz olabilir." diye açıklıyor.
GÜÇ EGZERSİZLERİ YAPIN
Kas güçlendirme aktivitelerinden bahsetmişken, kuvvet antrenmanı hem Young hem de PTPioneer.com'un kurucusu ve son 15 yıldır sağlık ve fitness dünyasında yer alan bir kişisel antrenör olan Tyler Read'in hemfikir olduğu bir şeydir.
Read, "Kuvvet antrenmanı egzersizleri, sırtınızdaki ve vücudunuzun diğer bölgelerindeki kasları güçlendirmeye yardımcı olabilir ve kas kütlesi, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olabilir" diye açıklıyor. "Row, şınav, pull-up ve lat pull-down gibi egzersizler özellikle sırtınızdaki kasları hedef alabilir. Haftada iki veya daha fazla gün kuvvet antrenmanı yapmayı hedefleyin."
Young, metabolizmanıza güzel bir destek vererek günün geri kalanında daha fazla kalori yakacağınızı söylüyor.
KARDİYONUZU ÇALIŞTIRIN
Tabii ki, kardiyoyu unutamazsınız. İster hızlı bir yürüyüşe çıkın, ister havuzda birkaç tur atın veya yavru köpeğinizle patikalara gidin, kilo vermek, sağlıklı bir aerobik ve kuvvet egzersizi dengesi gerektirir.
Read, "Düzenli aerobik egzersiz, kalori yakmanın ve yağ kaybetmenin anahtarıdır. Bu, koşma, yürüme, bisiklete binme veya yüzme gibi aktiviteler olabilir. Her hafta en az 150 dakika orta düzeyde aerobik aktivite veya 75 dakika şiddetli aktivite yapmaya çalışın." diye onaylıyor.
GIDA ETİKETLERİNİ OKUYUN
Daha önce hiç yapmadıysanız, gıda etiketlerini okumak göz korkutucu gelebilir, ancak Young, beslenme etiketlerini nasıl başarılı bir şekilde okuyacağınızı gösteren pek çok yararlı kaynak olduğunu onaylıyor. "Bu, genel olarak yağ kaybetmeye çalışan kişiler için önemlidir, çünkü sağlıklı bir diyete uymalarını sağlamak için yediğiniz yiyecek ve içerik türlerini anlamak önemlidir. Ayrıca, birçok işlenmiş paketlenmiş gıda, kilo verme çabalarını engelleyebilecek sinsi katkı maddelerine sahiptir. Yüksek oranda ilave şeker ve diğer tatlandırıcılar ile suni içerik maddeleri içeren yiyecekleri atlayın." diyor.
YEME ALIŞKANLIKLARINIZIN ÇOK YÖNLÜ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN
Muhtemelen bu sözü tekrar tekrar duymuşsunuzdur, ancak bu sonsuza dek doğru olacaktır: Ne yerseniz osunuz! Günlük yaşamınızda dengeli beslenmeyi takip etmek, arkadaşlarınızla şehir dışına çıktığınızda veya randevu gecesinin tadını çıkardığınızda bile sağlıklı seçimler yapmak önemlidir.
Young, "Yağsız proteinler, meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar açısından zengin çok yönlü bir diyet, kilonuzu yönetmenize ve yağ kaybını desteklemenize yardımcı olabilir. Kilo alımına katkıda bulunabilecekleri için işlenmiş gıda ve eklenmiş şeker alımınızı azaltmayı düşünün. Hidrasyon ayrıca genel sağlık ve kilo yönetimi için çok önemlidir, bu nedenle günlük olarak yeterince su içtiğinizden emin olun." diye açıklıyor.
TUTARLI BİR UYKU ÇEKİN VE STRESİNİZİ YÖNETİN
Küçük şeyleri dert etmeyin. Bazen bunu söylemek yapmaktan çok daha kolay olsa da, konu sağlıklı kalmak olduğunda stresinizi yönetmek uzun bir yol kat edebilir. Aynı şey günlük olarak yeterli uyku almak için de geçerli. Read, "Uyku eksikliği ve yüksek stres, vücudunuzun metabolizmasını ve yağ kaybını engelleyebilir. Her gece yedi ila dokuz saat kaliteli uykuyu hedefleyin ve meditasyon, yoga veya diğer gevşeme egzersizleri gibi stres yönetimi tekniklerini düşünün." diye açıklıyor.
GERÇEKTEN ZEVK ALDIĞINIZ AKTİF HOBİLER BULUN
Yürüyüş, dağ bisikleti, koşu, yoga, kano, dans-kardiyo dersi almak veya kar ayakkabısıyla yürüyüş yapmak gibi, gerçekten zevk aldığınız aktif hobiler ve egzersiz türleri bulun. Young, "Fiziksel olarak aktif olmak, yağ yakımını teşvik eder ve kilo yönetimi, kalp hastalığı riskinizi azaltma, kan ve insülin seviyelerinizi yönetmenize yardımcı olma, zihinsel sağlığı iyileştirme ve çok daha fazlası gibi sağlık yararları ile birlikte gelir" diyor.