Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Uzmanlara göre uçaktaki en güvenli yer ve koltuk burası!

        Uçaktaki en güvenli yer ve koltuk burası: İşte en ideal yer!

        Uçakta hangi koltuğun bir kaza sırasında en güvenli olduğu artık biliniyor. Uzmanlar son 35 yıl içerisinde meydana gelen uçak kazalarını inceledi ve en güvenli koltuğu tespit etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UÇAĞIN GÜVENLİ KOLTUĞU BU SIRALAR

        Uzmanlar tarafından son 35 yıldaki uçak kazaları incelendiğinde bir kaza anında uçağın hangi kısmının daha sağlam kaldığı tespit edildi.

        2

        ARKA KISIMDAKİ ORTA KOLTUKLAR EN GÜVENLİSİ

        Analiz sonuçlarına göre uçağın arka kısmındaki orta koltuklar, istatistiksel olarak en yüksek hayatta kalma oranlarına sahip bölge. Ayrıca orta koltuklar pencere ya da koridor koltuklarına göre daha güvenli kabul edilmesinin bir diğer nedeni de her iki tarafta da yolcu bulunduğu için koruma sağlıyor.

        3

        Bir acil çıkış kapısının yanında oturmak da her zaman en hızlı kurtuluşu sağlayan bölgelerden birisi.

        4

        MEYDANA GELEN KAZALAR İNCELENDİ

        1985 ile 2000 yıllar arasında ölenlerin ve kurtulanların olduğu 17 kazanın karşılaştırılması sonucunda uçakların arka 5 sıralık kısmının en düşük ölüm oranlarına sahip olduğu ve çıkış kapılarının olduğu yerlerdeki 3 sıra koltuğun en güvenli kısımlardan birisi olduğu tespit edildi.

        Aşk acısını unutturan yiyecekler
        Aşk acısını unutturan yiyecekler
        Türkiye'de rastlamak istemeyeceğiniz hayvanlar
        Türkiye'de rastlamak istemeyeceğiniz hayvanlar
        Bir gelin kaynana hikayesi "Perde pilavı"
        Bir gelin kaynana hikayesi "Perde pilavı"
        Dünyanın en mutlu hayvanı: Quokka
        Dünyanın en mutlu hayvanı: Quokka
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        "Çok büyük başarı"
        "Çok büyük başarı"
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç