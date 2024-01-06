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        Haberler Sağlık Uzmanlardan artan yemek borusu kanseri vakalarına karşı uyarı: Çay değil kanser içiyor olabilirsiniz

        Uzmanlardan artan yemek borusu kanseri vakalarına karşı uyarı: Çay değil kanser içiyor olabilirsiniz

        Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde artan yemek borusu kanseri vakalarının ardından yapılan araştırmalara başlayan bilim insanları, çok sıcak içilen çayın kansere neden olabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:40
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        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doğu Anadolu'da sık görülen yemek borusu kanseri üzerine farklı üniversitelerden 4 akademisyenle beraber bir çalışma yürüttü.

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        Çalışma kapsamında, 25 yıldır yemek borusu kanseri teşhisi konulan 742 erkek ile 720 kadının verileri incelendi. Bu hastaların yüzde 85'inin çayı çok sıcak içtiği bilgisi tespit edildi.

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        SICAK ÇAY KANSERE NEDEN OLUYOR

        Prof.Dr. Atilla Eroğlu, çayın çeşitli faydalarının yanı sıra vücuda bazı zararlarının da olduğunu söyledi. Erzurum'da 94-95 derecede suyun kaynadığını, bardağa aktarıldığında ise ve içine ekstra olarak şeker katılıp karıştırıldığında bu sıcaklığın 83-85 dereceye düştüğünü ifade eden Eroğlu "Bu sıcaklıktaki çay bile eli yakar. Önerimiz, literatürün de söylediği gibi günde 5-6 bardak hafif ılıtılmış çay içilmesi ama sıcak çay içmeyin. Sıcak çay kanser yapıyor. Özellikle ağız, yutak ve yemek borusu kanserinin bölgede en sık görülmesinin sebebi sıcak çay tüketimi" ifadelerini kullandı.

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        HÜCRE DEĞİŞİKLİĞİNE NEDEN OLABİLİYOR

        Eroğlu, 85 derecede içilen çayın mukozalar gibi hassas sindirim sisteminde ciddi yanıklara ve hücre değişikliğine neden olduğunu belirtti.

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        "Sıcak çay, sindirim sistemindeki bariyeri yok ediyor ve kansere sebep oluyor. Çayın 65 derecenin altında içilmesi gerekli. Bardağa koyduktan sonra çayı 3-4 dakika bekletelim. 25 yıl süren bilimsel çalışmamızda, çayın etkileri ve bölgemizde yemek borusu kanserlerinin fazla görülmesini araştırdık, en önemli sebebin sıcak çay tüketimi olduğunu, 85 derecenin üzerinde içilen çayın 65 derecenin altında içilen çaya kıyasla 8 kat daha yemek borusu kanserini artırdığını bilimsel veri olarak tespit ettik. Lütfen çayı hafif ılıtıp için."

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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