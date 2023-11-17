Haberler Sağlık Uzmanlardan biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 8 tavsiye: Kalp ve damar sağlığı en büyük etken

Uzmanlardan biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 8 öneri: Kalp ve damar sağlığı en büyük etken ABD'de yapılan araştırmaya göre kalp ve damar sağlığına dikkat etmek biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığı ortaya kondu. Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:29 facebook

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SİGARAYI BIRAKIN Sağlık uzmanlarına göre, sigara, kalp ve damar sağlığının en büyük düşmanlarından. CDC, ABD'de kalp damar hastalığından ölen her üç kişiden birinin durumundan sigaranın etken unsurlardan biri olduğuna işaret ediyor.

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KİLONUZU KONTROL EDİN Uzmanlar her bireyin kendi vücut tipine göre kilosunu ideal seviyede tutmasını öneriyor. Bilim insanları yemek porsiyonlarının ufaltılmasının düzenli egzersizin ve sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesinin kalp ve beyin sağlığı için önemine dikkat çekiyor.