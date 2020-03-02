AA

Uzmanlardan "inme, genç yaşlarda görülmeye başladı" uyarısı



- Uzmanlar, "yaşlı hastalığı" olarak bilinen inmenin, bilinçsiz ilaç kullanımı, fast food ve düzensiz beslenme nedeniyle genç yaşlarda görülmeye başladığına dikkati çekerek, tıbbi müdahale için ilk 6 saatin çok kritik olduğu uyarısında bulunuyor - Prof. Dr. Semih Giray: - "Fast food günümüzün hastalığı. Düzenli beslenmeme, hızlı yemek yiyip günlük yaşama dönme, bütün metabolizmayı bozabildiği gibi bu olaylara (inme) maruz kalma riskini artırıyor" - Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir: - "En etkili tedavi ilk 6 saattir. 112 Acil Servis ne kadar hızlı aranırsa hasta o kadar iyi sonuç alıyor ve hayatını bağımsız şekilde sürdürebiliyor"

"Yaşlı hastalığı" olarak bilinen inmenin, bilinçsiz ilaç kullanımı, fast food ve düzensiz beslenme nedeniyle genç yaşlarda görülmeye başlandığına dikkati çeken uzmanlar, gençlere uyarılarda bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çeşitli ülkelerden periferik arter hastalıkları uzmanlarının katılımıyla "Gelişmiş İnme ve Çevresel Gelişimler Kursu" düzenlendi.

Kursa katılan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Türk Nöroloji Derneği (TDN) Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Semih Giray ile Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı, TDN Beyin Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İnmenin, beyne kan akımını sağlayan damarlardan birinin aniden tıkanması sonucu meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Giray, "Fast food, günümüzün hastalığı. Düzenli beslenmeme, hızlı yemek yiyip günlük yaşama dönme, bütün metabolizmayı bozabildiği gibi bu olaylara maruz kalma riskini artırıyor." dedi.

Giray, hazır ürünler ve doktorların vermediği ilaçlardan uzak durulması gerektiğini, sağlıklı yaşam için izlenecek en önemli ve kolay yolun, sağlıklı beslenmekten geçtiğini dile getirdi.

İnmenin başlıca belirtilerinin dudakta uyuşma, kol ve bacaklarda ani güç kaybı ve ani görme bozukluğu olduğunu anlatan Giray, vücudun verdiği bu tür sinyallerin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Giray, tedavinin zamanında yapılmaması durumunda, inmenin kalıcı sakatlık ve ölüme neden olabildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Gençlerde inme son dönemde çok arttı. Eskiden yaşlıların hastalığı olarak bilinirdi. Adet düzenleyici, hormonal bozuklukları tedavi edici ilaçlar, cilt düzenleyici hazır ilaçlar damar içinde pıhtılaşmaya neden oluyor. Bu da gençlerde akut inmelere neden oluyor. Artık 80'li yaşlarda değil, 25 yaşlarında bile karşılaşıyoruz."

- "Türkiye'de yılda 175 bin hasta inme geçiriyor"

Prof. Dr. Özdemir de inmenin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu, kadınlarda daha fazla görüldüğünü kaydetti.

İnme hastalığındaki belirtilerin baş göstermesiyle atılması gereken en hızlı adımın, 112 Acil Servis'e bilgi verilmesi olduğunu söyleyen Özdemir, halk arasında yaygın olan; hastaya alkol ve soğan koklatma, su tutma gibi müdahalelerin sadece vakit kaybına neden olacağını aktardı.

Türkiye'nin inme tedavisinde birçok ülkeden daha iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yılda 175 bin hasta inme geçiriyor. Dünyada da görülme sıklığı fazla. Kadınlarda özellikle meme kanserinden daha çok görülen bir hastalık. Dünyada her 8 saniyede bir kişi inme geçiriyor. İnmede tedavi değişti. 2015 yılından itibaren beyin damarlarına girip pıhtının alınmasıyla hastaların yüzde 60'ı bağımsız yaşamını sürdürebiliyor. Bu bulguların herhangi birisiyle karşılaşıldığında derhal 112 aranmalıdır. En etkili tedavi ilk 6 saattir. 112 Acil Servis ne kadar hızlı aranırsa hasta o kadar iyi sonuç alıyor ve hayatını bağımsız şekilde sürdürebiliyor."