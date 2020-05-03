AA

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, mide içeriğinin yemek borusuna çıkmasına "reflü" dendiğini, mideden yukarı çıkan asitli mide suyu ve sindirim enzimlerinin yemek borusu dokusuna zarar verdiğini kaydetti.

Orucun reflünün etkilerini azalttığını ifade eden Buğdacı, "Oruç, mide içerik ve asit miktarını uzun süre düşük tutar ve reflüyü azaltır. Bazı reflü hastalarının 'göğsümdeki yanma nedeniyle yemek yemiyorum' dediklerine şahit oluruz. Bu hastalar aç kalarak şikayetlerini dindirmektedirler. Aslında reflü, ilaç tedavisi ile sürdürülebilir bir yaşamın mümkün olduğu hastalıktır." diye konuştu.

Araştırmaların, oruçlu hastaların reflü açısından kendilerini daha iyi hissettiklerini gösterdiğini, reflü ataklarının önlemesi için az yemek yemenin önemli olduğunu dile getiren Buğdacı, şöyle devam etti: "Sıvı gıdalar bir saat, katı gıdalar ise 3 saat içinde sindirilir ve mideden 12 parmak bağırsağına aktarılır. Buna göre aşırıya kaçılmamış olması şartıyla sıvı ağırlıklı öğünlerden bir saat sonra, iftar veya sahur farketmez, katı ağırlıklı öğünlerden de 2-3 saat sonra mide tümüyle boşalmış olur. Dini literatürde Peygamberimizin acıkmadıkça yemeyip, sofradan tok olarak da kalkmaması reflü için de ideal uygulamadır."

Prof. Dr. Buğdacı, reflü hastalarına, iftar veya sahurdan hemen sonra uzanmak istemeleri halinde 20-30 derecelik açısı bulanan reflü yastığı kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

"SİGARA KULLANANLARDA REFLÜ BELİRGİN ARTAR"

Reflü hastalarına iftar ve sahur için önerilerde bulunan Buğdacı, şunları kaydetti: "Reflü hastaları genel prensip olarak kendilerini rahatsız ettiğini bildikleri yiyeceklerden uzak durmalıdır. Sigara kullananlarda reflü belirgin artar. Alkol kullanımı, aşırı yemek, içmek, yağlı yiyecekler, çikolata ve narenciye ürünlerinden uzak durmalıdır. Meyve ve sebzeleri kabuksuz tüketmelidir. Örneğin elmanın kabukları soyularak tüketilmelidir. Çünkü kabuğu sindiremeyen mide sindirmek için daha çok asit salgılar, bu da reflü şikayetlerinin temel nedenidir. Dışarıdan harici asitli ürünler midedeki aside ilave demektir. Özellikle limon-maydanoz kürü gibi uygulamalar reflünün kötüleşmesine neden olur."

Buğdacı, reflü hastalarının çay, kola ve kahve tüketimini azaltmaları gerektiğini, açık çay ve sütlü kahve tercih etmenin daha yararlı olacağını ifade etti.

Kilo vermenin reflüde de faydalı olduğunu anlatan Buğdacı, "Özellikle orucun yüzde 10'lara yakın kilo kaybını sağlayabildiği literatürde ifade edilir. Bunun için iftar ve sahurda düşük kalorili besinler tercihen tüketilmelidir." dedi.

Bazı reflü hastalarının ramazan ayında şikayetlerinin arttığına dikkati çeken Buğdacı, şöyle konuştu: "Oruçken az sayıdaki reflü hastalarında yiyecek ve içeceklere zihinsel olarak yoğunlaşmaları halinde midede gastrit ve reflü bulguları artabiliyor. İnsan vücudu fizyolojik olarak yemeği düşündüğünde -ki buna tıbbi literatürde vagal faz denir- mide, asit salgılamaya başlar. Mide yemeğe hazırlık yapar bu evrede. Yiyecekler mideye geçtiğinde maksimum asit salgısı ile sindirim süreci başlar. Bu hastalara kitap okuma gibi meşgul olacağı ve iftara yoğunlaşmayacakları etkinlikler önerebilirim. Reflü hastaları oruçken yemek programlarından uzak durmalıdırlar. Yakınmaları çok arttığında mide koruyucu ilaçlarını almalıdır. İftarda fazla miktarda gıda tüketilmemeli, az miktarda, küçük porsiyonlarla beslenme tercih edilmeli, yavaş yavaş ve iyi çiğnendikten gıdalar mideye gönderilmeli. Sahur için de aynı kurallar geçerli."

Yakınmaları geçmeyen hastalara antiasit şurupları da öneren Buğdacı, buna rağmen devam eden yakınmaları olan hastalara yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maske takarak hastanelerin gastroenteroloji polikliniklerine başvurmalarını önerdi.