Uzmanlardan sonbahar öncesi D vitamini tavsiyesi

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Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamayla, sonbahara girmeden yapılması gereken takviyelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Havva Kılınç, sonbahara girmeden D vitamini depolamanın önemli olduğunu bildirdi.

Yağ bakımından zengin olan balık çeşitlerinin, süt ve süt ürünlerinin, yumurta, portakal suyu gibi doğal meyve sularının, balık yağı, tahıl ürünleri, maydanoz gibi besinlerin yağda çözünen bir vitamin olan D vitaminin kaynakları olduğunu belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Ancak bu besinlerden D vitamini yeterli miktarda alabilmek mümkün değildir. Vücut için gerekli olan D vitaminin yüzde 95'ini güneşte bulunan ultraviyole ışınlar, geri kalan kısmını da yiyecekler sağlamaktadır. D vitamini için gün içerisinde saat 11.00-15.00 arasında güneş koruyucusuz olarak 15-20 dk yüz, el ve kollar açık olacak şekilde güneş ışınlarından faydalanmanız yeterli olacaktır."

D vitamini eksikliğinin başta, osteoporoz, obezite, astım, depresyon, kronik yorgunluk, diyabet, kalp hastalıkları ile birebir ilişkili olduğunu aktaran Kılınç, sağlıklı bir kilo veriminde de D vitamini seviyelerinin optimal seviyede olmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Kılınç, aynı zamanda hastalıklara karşı korunma da güçlü bağışıklık için D vitamini seviyesinin gereken aralıklarda olması gerektiğini bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"D vitamini yetersizlik seviyesi 25 (oh) d seviyesinin 35 ng /ml den düşük olmasıdır. Genel vücut ağrısı, yorgunluk, yürümekte zorlanma (denge problemi),kemik ağrısı, kuvvet kaybı, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, eklemlerde ve parmaklarda ağrı, gözaltı morlukları, kilo vermekte güçlük çekmek, eğer bu belirtilere sahipseniz, bir uzman aracılığıyla D vitamini seviyelerine baktırılmalıdır. Yetersizlik durumunda uygun dozajda D vitamini takviyesi kullanılmalı ve güneş ışığından yeterli miktarda faydalanılmalıdır."