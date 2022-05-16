Kavgada yaralanan genç adam öldü 0:00 / 0:00

İHA

Üzümlü’de iki komşu aile arasında 13 Mayıs 2022 tarihinde kavga çıkmış ve kafasına kürek darbesi alan Salih Uçarkuş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı D.A.M. tutuklanırken yaralı Uçarkuş’ta bugün sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Uçarkuş’un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Üzümlü’de bugün defin işlemleri yapılırken Erzincan’dan da herhangi başka bir olaya sebebiyet verilmemesi için güvenlik tedbiri olarak çevik kuvvet polisleri de takviye gönderildi.