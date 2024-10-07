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        Haberler Gündem Güncel Uzun namlulu silah ve el bombası gömerken yakalandılar! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Uzun namlulu silah ve el bombası gömerken yakalandılar!

        İzmir'de şüphe üzerine takibe alınan 2 kişi, ormanlık alana uzun namlulu ve otomatik silahlar ile el bombası gömerken yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:14
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        El bombası gömerken yakalandılar!
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        İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alana uzun namlulu ve otomatik silahlar ile el bombası gömerken yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        AA'da yer alan habere göre Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu kenarındaki ormanlık alanda bulunan 2 kişiyi şüphe üzerine takibe aldı.

        SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

        Ekipler, şüphelileri ormanlık alana silah ve el bombası gömerken suçüstü yakaladı. Şüphelilerden bir uzun namlulu silah, bir otomatik silah ve bir el bombası ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.S. ve S.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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