PEKİ NASIL ÇÜRÜMÜYOR VE KOKMUYORLAR?

Vücut, ölüm gerçekleştikten sonra içeride kalan gazları ve sıvıları dışarı atmaya başlar. Eğer ölen kişinin cenazesi açık tabut konseptiyle yapılacaksa, çözülmesi gereken ilk konu koku ve çürüme durumudur. Tüm bunların yok edilmesi için ölen kişinin delik olan (ağız, burun, anüs, vajina) gibi bölgeleri kapatılır ve mumyalama işlemi gerçekleştirilir. Mumyalama işleminde ölen kişinin vücudunda kalan tüm kan çekilir ve bunun yerine kimyasal bir sıvı enjekte edilir. Embalming ya da tahnit sıvısı olarak bilinen bu karışım, cildi daha pürüzsüz gösterir. Karışımın içerisinde bulunan en belirgin sıvı formaldehittir. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için sertifikaya ihtiyaç duyulmaktadır.