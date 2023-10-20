Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Uzun süre tok tutarak yağ yakımını hızlandıran 7 altın besin

        Uzun süre tok tutarak yağ yakımını hızlandıran 7 muhteşem besin

        Sağlıklı kilo vermenin en önemli faktörlerinden birisi uzun süre tokluğu sağlamak ve yağ yakımını hızlandırmaktır. Bu iki önemli faktörü bir arada sağlayan kişiler kilo verme sürecini hızlandırabilir. İşte yağ yakımını hızlandıran 7 önemli besin

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YULAF

        Yulaf, karbonhidrat, lif ve protein sağladığı için kilo vermenize yardımcı olan önemli bir besindir. Kahvaltı öğünlerinizde tercih edebileceğiniz yulaflar aynı zamanda uzun süre tok tutma özelliğine de sahiplerdir.

        Yulaf kademeli olarak enerjiyi serbest bırakır, enerji seviyenizi uzun süre koruyabilirsiniz.

        2

        ORMAN MEYVELERİ

        Orman meyvelerinin içerisinde bol miktarda antioksidan bulunur. Yoğurt, yulaf ve salata gibi birçok yiyecekle beraber tüketilebilir. Özellikle çilek, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler yağ yakımına oldukça yardımcı olur.

        3

        YUMURTA

        Süper gıdalardan birisi olan yumurta uzun süre tokluk sağlar ve önemli bir protein kaynağıdır. Araştırmalar kahvaltıda yumurta yiyen kişilerin daha az acıktığını tespit etmiştir.

        4

        TARÇIN

        Yoğurt, su veya yulaf ezmesi gibi ürünlerin içerisine serpebileceğiniz tarçın özellikle kan şekerini dengeleyici özelliği ile tatlı ihtiyacının önüne geçer. Yağ kaybı hedeflerine yardımcı olur. İştahı keser ve insülin direncini kırar.

        5

        PUL BİBERİ

        Pul biberinin içerisinde bulunan kapsaisin kilo vermeye yardımcı olan bir maddedir. Vücutta ısıyı artırarak metabolizmayı hızlandırır.

        6

        SOMON

        Somon protein ve sağlıklı yağlar içerdiği için kilo vermeye yardımcı olurken aynı zamanda uzun süre toklukta sağlar.

        7

        KURUYEMİŞ

        Atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz kuruyemişler sağlıklı yağlar içerir ayrıca uzun süre tokluk sağlar.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Gram altın 2 haftada yüzde 10 yükseldi
        Gram altın 2 haftada yüzde 10 yükseldi
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Eşini 12 yerinden bıçakladı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Eşini 12 yerinden bıçakladı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Diyanet'ten hutbede Gazze için çağrı
        Diyanet'ten hutbede Gazze için çağrı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Barcelona'dan El Clasico'ya yeni logo
        Barcelona'dan El Clasico'ya yeni logo
        Gıda sanayicileri enflasyondan dertli
        Gıda sanayicileri enflasyondan dertli
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Miras kavgası kanlı bitti!
        Miras kavgası kanlı bitti!