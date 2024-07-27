Uzun mesafeli uçuşlar, özellikle sık seyahat edenler için bile zorlu bir deneyim olabilir. Saatlerce uçakta kalmak, jet lag ile başa çıkmak ve dar alanda rahat etmek büyük bir sabır gerektirir. Neyse ki, birkaç etkili ipucu ve doğru hazırlıkla bu sürecin zorluğunu atlatmak mümkün! Haberimizde uzun uçuşlarda işinize yarayacak bazı ipuçlarını derledik. İşte, hem fiziksel rahatlığınızı artıracak hem de uçuş süresince zinde kalmanızı sağlayacak önerilere dair detaylar...