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        Haberler Yaşam Uzun uçuşlarda yoruluyor musunuz? İşte havada rahat seyahat edebilmek için işinize yarayacak 6 ipucu!

        Uzun uçuşlarda yoruluyor musunuz? İşte havada rahat seyahat edebilmek için uygulayabileceğiniz ipuçları

        Uzun uçuşlar seyahat planlarının ayrılmaz bir parçası olsa da, bazen yorucu ve rahatsız edici olabilir. Özellikle saatlerce aynı pozisyonda oturmak ve kabin içindeki koşullar, yolculuğu daha da zorlaştırabilir. Peki, ne yapılırsa uçuş daha rahat geçer ve yorulmazsınız? İşte, uzun uçuşlarda işinize yarayabilecek 6 ipucu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:00
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        Uzun mesafeli uçuşlar, özellikle sık seyahat edenler için bile zorlu bir deneyim olabilir. Saatlerce uçakta kalmak, jet lag ile başa çıkmak ve dar alanda rahat etmek büyük bir sabır gerektirir. Neyse ki, birkaç etkili ipucu ve doğru hazırlıkla bu sürecin zorluğunu atlatmak mümkün! Haberimizde uzun uçuşlarda işinize yarayacak bazı ipuçlarını derledik. İşte, hem fiziksel rahatlığınızı artıracak hem de uçuş süresince zinde kalmanızı sağlayacak önerilere dair detaylar...

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        1. VÜCUDU UÇUŞA HAZIRLAMAK

        Uzun mesafeli bir yolculuktan birkaç gün önce, varış yerinizin saat dilimiyle daha uyumlu olmanız için uyku zamanlarınızı kademeli olarak ayarlamaya başlayabilirsiniz. Ayrıca ekranlardan uzak durmak, alkol ve kafein tüketmemek de vücudunuzun daha rahat koltuğa adapte olmasını sağlayabilir.

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        2. YEMEK SAATİNE DİKKAT ETMEK

        Avrupa Sinirbilim Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre, uçuş sırasında yeni saat diliminize göre yemeniz gideceğiniz yere olan uyumunuzu hızlandırıyor. Örneğin, gece uyanık kalırsanız yeni yerinizdeki kahvaltı saatine kadar yemek yememeye çalışın. Yine de çok acıkırsanız minik sağlıklı atıştırmalıkları tercih edebilirsiniz.

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        3. RAHAT KIYAFETLER TERCİH ETMEK

        Saatlerce hareketsiz oturmak ve güçlü bir klimanın altında kalmak üşümenize neden olur bu yüzden sıcaklığınızı ayarlamak için birkaç kat ve bol giyebilirsiniz. Uzun bir uçuşta koridorlarda dolaşmak istediğinizde yanınıza bir çift kolay giyilebilen sandalet almanız, bacaklardaki şişlik ve rahatsızlıktan kaçınmanızı sağlar.

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        4. HAREKETSİZ KALMAMAK İÇİN KOMPRESYON ÇORABI GİYMEK

        Ucla Health’e göre uzun süre hareket etmeden oturulduğunda kan pıhtısı oluşumu yaşanabilir. Kan pıhtıları; kabinde sık sık yürüyüş yaparak, ayak bileği çevresinde dönme, ayak esnetme, diz kaldırma, omuz ve boyun döndürme gibi koltuk içi egzersizler yaparak önlenebilir.

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        Ayrıca, bir çift kompresyon çorabı giymeniz şişliği azaltabilir ve karıncalanma hissini hafifletebilir. Doktorlar, ''fiziksel risk faktörü olmayan kişiler bile uzun uçuşlarda kompresyon çorabı giymenin faydasını görebilir.'' diye ekledi. Bunlara ek olarak bacak bacak üstüne atmaktan da kaçınılması gerekiyor.

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        5. UÇUŞU KONFORLU HALE GETİRMEK

        Bazı seyahat profesyonelleri boyun yastığı, taşınabilir ayak dayanağı ve battaniye getirmeyi öneriyor. Ancak fazladan eşya taşıyacak yeriniz yoksa atkı gibi kolayca çökebilen ve yastık görevi görebilecek eşyalar da tercih edebilirsiniz.

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        Ayrıca sertifikalı uyku bilimi koçu Alex Savy gibi birçok uzman, uyumanıza yardımcı olması için kulak tıkaçları ve göz maskesi kullanmanızı öneriyor.

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        6. KOLTUK SEÇERKEN DİKKATLİ OLMAK

        Eğer türbülans konusunda endişeleniyorsanız uçağın ön kısmına yakın oturmalısınız, yolcular burada arkaya göre daha az darbe hissediyorlar. Örneğin uzun boyluysanız çıkış sırasında oturmanız bacaklarınız için daha rahat olabilir.

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        Ancak bu kısım, aynı zamanda bebekli yolcuların beşik koyduğu yer olduğundan sesten rahatsız oluyorsanız tercih etmemelisiniz. Ayrıca, sürekli gidip gelen olduğu için tuvaletlerin hemen yanında oturmaktan kaçınmalısınız.

        Kaynak: European Journal of Neuroscience, Time, CnTraveler, Ucla Health

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