Uzun yaşamın sırrı oruçtan geçiyor!

Son yapılan bilimsel çalışmaların, yaşlanmanın vücuttaki yetişkin kök hücrelerin sayısının ve fonksiyonunun kaybı ile yakından ilişkili olduğunu gösterdiğini söyleyen Kök Hücre Tedavisi Doktoru Yüksel Büküşoğlu, "Zaman geçtikçe, kök hücrelerdeki işlev kaybı dokularımızı genç kalmaktan, zarar görmekten ve kendilerini yenilemekten yoksun bırakmatadır. Oksidatif stres, kronik iltihaplanma, ve DNA hasarı kök hücre fonksiyonlarını olumsuz etkilemekte ve doku ve organların kendilerini tamir etme, onarma, iyileştirme yeteneklerinin bozulmasına neden olmaktadır. Kısacası yaşlanmanın, yetişkin kök hücre fonksiyonlarında düşüş ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Dr. Büküşoğlu, son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmaların oruç tutmanın ve bazı doğal gıdalardan bol beslenmenin yaşlanan kök hücreler üzerinde son derece olumlu etkiler yarattığını, iyileştirici rolü olduğunu, işlevini artırabileceğini ve yaşlanan kök hücrelerin sayısını azaltabileceğini gösterdiğini söyledi.

BU BESİNLERE DİKKAT!

Dr. Büküşoğlu'na göre; B3 vitamini (balık, kümes hayvanları, et, sığır eti, mantar),D vitamini, karnosin içeren besinlerin yanı sıra, C vitamini, E vitamini ve selenyum gibi antioksidanlardan zengin besinlerin, böğürtlen, karadut , nar, kırmızı pancar, lahana, brokoli, kırmızı biber gibi besinler hücrelerin karşılaştığı çevresel faktörlerin tahrip edici etkilerine karşı kök hücre fonksiyonlarını koruyarak, yaşlı ve bozulmuş kök hücrelere dönüşme riskini azaltıyor.

TOKSİK MADDELERDEN UZAK DURUN

Aralıklı açlık periyodlarının yani oruç tutmanın, egzersiz yapmanın, sigara ile alkol gibi toksik maddelerden uzak durmanın, yukarıda bahsedilen doğal gıdalardan zengin beslenmenin yetişkin kök hücre fonksiyonlarında iyileşme, işlevlerinde artış sağlandığını belirten Dr. Büküşoğlu, vücudumuzdaki yetişkin kök hücreleri diri, canlı, sağlıklı ve yeterli sayıda tutulmayla uzun yaşamın mümkün olabileceğini kaydetti.