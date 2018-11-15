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Aydın Çil ise "Trabzon´dan kuzenlerimi gezdirmek için geldim. Uzungöl´ün en güzel dönemlerinden bir tanesi kış dönemidir. Trabzon merkezden geldik. Her hangi bir kar yağışı yoktu sadece yağmur yağıyordu. Uzungöl´e çıktığımızda bu sene ilk kez kar gördük ve çok mutlu olduk. Güzel bir manzara var her yer bembeyaz oldu" ifadelerini kullandı.