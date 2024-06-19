Uzungöl'de bayram yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Özen, "Okulların kapanması ve Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatilde başta Uzungöl olmak üzere Trabzon ve çevre illerde turizmde güzel bir hareketlilik yakaladık. Uzungöl çok güzel bir 3 gün geçirdi diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de yoğunluk devam edecek." dedi.