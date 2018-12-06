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Ayvazoğlu, Uzungöl'ün Trabzon, bölge ve ülke turizmi açısından her dönem ön planda olduğunu işaret ederek, "Yöredeki turizm potansiyelimiz her geçen gün artıyor. Bu potansiyeli 12 aya yaymak ve kış turizminde daha da ön planda olmak istiyoruz. Bu yönde de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.