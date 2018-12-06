Trabzon'un Çaykara ilçesinde zengin bitki örtüsü ve manzarasıyla ünlü Uzungöl, yılın dört mevsimi gecesi ve gündüzü ile misafirlerini cezbediyor
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında gelen yöre, iş ve şehir hayatından uzaklaşmak isteyen ve alternatif tatil arayanlara doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.
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Bölgeyi kaplayan çam ağaçlarının yanı sıra bitki örtüsü ve temiz havasıyla da dikkati çeken Uzungöl, kışa özgü muhteşem manzarasının yanı sıra aydınlatması sayesinde gece de ışıl ışıl görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.
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Gölü besleyen dere ve çevresiyle de kartpostallık görüntüler oluşturan yöre, fotoğraf tutkunlarının gece ve gündüz uğrak noktası haline geldi.
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Otantik mimari, dik yamaçlar ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, yaklaşan yılbaşı tatili için oteller şimdiden dolmaya başladı.
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"UZUNGÖL HER DÖNEM ÖN PLANDA OLDU"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, yaptığı açıklamada, Uzungöl'ün, Haldızen deresi vadisinde heyelan sonucu dere yatağının tabii baraj şeklinde kapanmasıyla oluşan bir göl olduğunu söyledi.
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Uzungöl'ün, çevresindeki ladin ormanlarıyla da dikkat çektiğini vurgulayan Ayvazoğlu, yörenin Trabzon'a 99, Çaykara ilçesine ise 19 kilometre mesafede yer aldığını ifade etti.
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Ayvazoğlu, Uzungöl'ün Trabzon, bölge ve ülke turizmi açısından her dönem ön planda olduğunu işaret ederek, "Yöredeki turizm potansiyelimiz her geçen gün artıyor. Bu potansiyeli 12 aya yaymak ve kış turizminde daha da ön planda olmak istiyoruz. Bu yönde de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.
"YILBAŞI TATİLCİLERİNİN UZUNGÖL'E İLGİSİ OTEL REZERVASYONLARINI YÜZDE 50 ARTIRDI"
Uzungöl'ün gerçekten görülmeye değer olduğuna dikkati çeken Ayvazoğlu, "Uzungöl, misafirlerine gündüzü ayrı gecesi ise apayrı güzellikler sunuyor.
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Bu güzelliklerin dört mevsim keşfedilmesi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu kapsamda Uzungöl, yılda yaklaşık 3 milyona yakın turiste ev sahipliği yapmaktadır. Yıl sonunu çok güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
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Ayvazoğlu, Uzungöl'ün yılbaşı gibi özel günlerde de tercih edildiğini aktararak, yılbaşı tatilini Uzungöl'de geçirmek isteyenlerin, şimdiden rezervasyon yaptırdığını ifade etti.
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Yılbaşı tatilcilerinin Uzungöl'e ilgisinin otel rezervasyonlarını yüzde 50 artırdığını aktaran Ayvazoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
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"Kış turizmine yönelik alternatifleri artırarak, daha fazla turisti bölgemize çekmek istiyoruz. Hedefimiz turizm potansiyelini daha ileri seviyelere taşıyarak memnuniyet oranı yüksek bir Trabzon oluşturmak. O nedenle turistlerimizin memnuniyeti de bizler için önemli. Bu memnuniyeti de turizm rakamlarımıza baktığımızda sağladığımıza inanıyoruz. Güzel bir sezon geçirdik ve geçiyoruz."
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