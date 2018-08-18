V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka maç önü

V-Varen Nagasaki ve Cerezo Osaka, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 12:00. Maç öncesi V-Varen Nagasaki 21 puanla 17. sırada, Cerezo Osaka 33 puanla 5. sırada bulunuyor. V-Varen Nagasaki son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Cerezo Osaka son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 486 kodlu maçı oynayanlar; V-Varen Nagasaki galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, Cerezo Osaka galibiyet oranı 1.85. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

V-Varen Nagasaki son haftadaki Thespa Kusatsu müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Cerezo Osaka ise Tokushima Vortis maçında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan V-Varen Nagasaki, 15 gol attı ve 16 gol yedi.

Cerezo Osaka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Cerezo Osaka, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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