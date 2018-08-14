V-Varen Nagasaki - Kashima rakamlar

Japonya J1 Lig maçında V-Varen Nagasaki ile Kashima, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. V-Varen Nagasaki 21 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Kashima 29 puanda ve 7. sırada. V-Varen Nagasaki, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kashima, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 517 kodlu maçta; İddaa oynayanlar V-Varen Nagasaki kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.10, Kashima sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

V-Varen Nagasaki son hafta oynanan Yokohama FC maçında 1-1 berabere kaldı.

Kashima ise Fukuoka maçında 1-0 kazandı.

V-Varen Nagasaki, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 14 gol yedi.

Kashima, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Kashima, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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