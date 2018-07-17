V-Varen Nagasaki - Kobe maçı öncesi rakamlar

Japonya J1 Lig maçında V-Varen Nagasaki ile Kobe, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. V-Varen Nagasaki 17 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Kobe 22 puanda ve 6. sırada. V-Varen Nagasaki, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Kobe son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 479 kodlu maçı oynayanlar; V-Varen Nagasaki galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, Kobe galibiyet oranı 1.90. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

V-Varen Nagasaki son haftadaki Shonan Bellmare müsabasında 2-0 yenildi.

Kobe, Sagan Tosu karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

V-Varen Nagasaki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. V-Varen Nagasaki, kendi sahasında 12 gol attı, 10 gol yedi.

Kobe, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kobe 9 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.