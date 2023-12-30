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        Haberler Ekonomi Enerji Vadeli elektrik ve gaz piyasalarında 2024 ücretleri belirlendi - Enerji Haberleri

        Vadeli elektrik ve gaz piyasalarında 2024 ücretleri belirlendi

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gelecek yıl itibarıyla geçerli olacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası ve Vadeli Elektrik Piyasası birim ücretlerini belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 22:31 Güncelleme: 30.12.2023 - 22:31
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        Vadeli elektrik ve gaz piyasasında yeni ücretler belli oldu
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        EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

        Buna göre, Vadeli Elektrik Piyasası'nda ise birim işlem ücreti megavatsaat başına 1,50 lira, yıllık katılım ücreti 15 bin lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 200 lira olarak belirlendi.

        Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nda ise birim işlem ücreti ve yıllık katılım ücreti değişmedi.

        Piyasada birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,000450 lira, yıllık katılım ücreti 2 bin 500 lira olurken, kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 500 lira olarak tespit edildi.

        Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda 2024'te geçerli olacak birim işlem ücreti ise standart metreküp başına 0,004148 lira, birim dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti standart metreküp başına 0,006223 lira, yıllık katılım ücreti 82 bin 967 lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 500 lira oldu.

        Kurul, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasası'nda gelecek yıl birim ücretinin megavatsaat başına 0,30 lira, yıllık katılım ücretinin 1500 lira olarak uygulanmasını kararlaştırdı.

        Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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