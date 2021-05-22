'Vadideki güzel şehir' tarihte yolculuğa çıkarıyor

AA

Asırlar boyunca beşiklik ettiği birçok medeniyetin izlerini bugüne taşıyan Bitlis, il merkezi ve ilçelerindeki ihtişamlı tarihi eserleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

AA'nın haberine göre tarihi eserleriyle adeta bir açık hava müzesini andıran, mistik dokusu ve doğal güzellikleriyle büyük turizm potansiyeline sahip Bitlis, birbirinden önemli eserleriyle dikkati çekiyor.

Binlerce yıllık eserlere ev sahipliği yapan, Van Gölü'nün bir hilal şeklinde kucakladığı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri de yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Bitlis Deresi üzerinde zamanla inşa edilen binalardan dolayı kaybolan Osmanlı dönemine ait eserlerin gün yüzüne çıkarılması için Bitlis Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ortaklaşa "Dere Üstü Islah" ve "Sokak Sağlıklaştırma" projeleri yürütülüyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Bitlis'in kent merkezi ve ilçelerindeki tarihi eserlerle adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu söyledi.

Bitlis denildiğinde akla ilk olarak tarihi eserlerin geldiğini belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"İslam medeniyetinin bütün eserleri var. Bitlis ve ilçeleri camiler, medreseler, kervansaraylar, hamamlar, kümbetler, tarihi mezarlar, köprüler, kaleler, Tatvan Antik Kenti ile çok sayıda manastır ve kiliseyi bünyesinde barındırıyor. Bitlis ve çevresinde tarihi mekanları saymakla bitiremeyiz. Her türlü medeniyete ait eserler bulunuyor. Bitlis insanlığın ortak mirasıdır. Bu eserleri gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bir bütün olarak baktığımızda Bitlis demek tarih demektir. Tarihi eserlerimizi tanıyacağız, seveceğiz ve koruyacağız.

Burası bir medeniyet merkezidir. Binlerce yıldan bu yana insanlar burada yaşamış, yaşamaya da devam ediyor. En büyük kanıtı da bıraktıkları eserlerdir. Bu da tarihimizin ne denli zengin ve görkemli olduğunu gösteriyor. Buradaki eserler Bitlis'in, Van Gölü havzasında insanlık tarihinin en eski medeniyet merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor."