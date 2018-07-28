Vaduz - Lausanne Sports maçı rakamları

Vaduz ve Lausanne Sports, 29 Temmuz 2018 Pazar günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Vaduz 3 puanla 2. sırada, Lausanne Sports 1 puanla 7. sırada bulunuyor. Vaduz son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lausanne Sports, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 483 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vaduz kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.30, Lausanne Sports sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Vaduz önceki hafta Thun mücadelesinde 1-3 yenildi.

Lausanne Sports ise Young Boys karşılaşmasında 2-0 yenildi.

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