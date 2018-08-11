Vaduz - Servette maçı istatistikleri

İsviçre Challenge Lig maçında Vaduz ile Servette, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Vaduz 3 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Servette 6 puanda ve 3. sırada. Vaduz, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Servette, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 658 kodlu maçı oynayanlar; Vaduz galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.20, Servette galibiyet oranı 2.70.

Vaduz son haftadaki Aarau müsabasında 4-1 yenildi.

Servette ise Rapperswil-Jona karşılaşmasında 0-3 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vaduz, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Servette, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Servette 6 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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