Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundan Brezilyalı futbolcu, geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı takıma katıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Takımda iyi santrforlar vardı. Bir sakatlık yaşadım. Tabii ki insanlar sakatlıkla ilgili hiçbir şey duymak istemez. Sahaya çıktığımız zaman bizden yaptığımız işi en iyi seviyede yapmamızı istiyorlar. Önceki takımlarımda da iyi dönemler geçirdim. Ama dediğim gibi bir sakatlık oldu. Yine en iyi forvetlerin arasında çalışmaya devam ettim. Şans gelmesini bekledim. Bugün de nihayet şans geldi. Ben çalışmaya devam edeceğim. Umarım bundan sonraki maçlarda da şans gelir, forma giyerim ve gollerime devam ederim."

Hazır olduğunu dile getiren 34 yaşındaki forvet, "Sahada olmak ve futbolun tadını çıkarmak istiyorum. Benim yapabildiğim en iyi iş futbol. Bugün gol attım ve galip geldik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiren golü de anlatan tecrübeli oyuncu, Ricardo Quaresma ile antrenmanlarda sürekli konuştuğunu aktararak, "Quaresma ile golden önce paslaştık. Topa vurdum, kaleciden döndü. Yere düşerken bir kez daha vurdum. Yere çarptı ve top ağlara gitti. Gol attığım için mutluyum. Quaresma çok iyi orta açan bir futbolcu. Antrenmanlarda, pozisyon olduğunda yerden oynamasını, ön direğe hareket edeceğimi söylüyordum. Güzel bir pas verdi. Ben de attım." diyerek sözlerini tamamladı.

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