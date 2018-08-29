Fotomaç'ın haberine göre; Transfer döneminde pek çok takımın gündemine gelen Beşiktaşlı Vagner Love'ın yeni adresi belli oldu. Kadrosunu güçlendirmek için uzun süredir çalışmalar yapan yeşil-beyazlılar, Göztepe'nin de yakından ilgilendiği Brezilyalı yıldızı renklerine bağladı.



Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği 34 yaşındaki yıldız ile görüşen Bursaspor yönetimi oyuncuyla el sıkıştı. Beşiktaş ile de anlaşmaya varan Timsahlar, mutlu sona ulaştı ve yıldız ismi iki yıllığına renklerine bağladı.

GOL KRALI OLMUŞTU



Geçen sezon ara transferde 3 milyon euro bonservisle Beşiktaş'a giden Vagner Love, siyah-beyazlı takımda 17 resmi maçta 5 gol atarken beklentileri karşılayamamıştı. 2016-2017 sezonunu attığı 23 golle krallık tacını takan Brezilyalı yıldız geçmişte Palmeiras, CSKA Moskova, Flamengo ve Monaco'da da forma giymişti.

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