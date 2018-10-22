Alanyaspor'dan Beşiktaş'a geldiği günden beri istenilen performansı gösteremeyen Love için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Kartal’da golcü oyuncu Vagner Love’un Santos’a transfer olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Skorer'in haberine göre; Brezilya basınında, “Santos transferi için Love ile sözlü anlaşmaya vardı” başlığıyla yer alan haberde, tecrübeli golcü ile Brezilya ekibinin 2019’da gerçekleşecek transfer için şimdiden anlaştıkları ileri sürüldü.

Santos ile Vagner Love’un yaz transfer döneminde de el sıkıştıkları ancak transferin son anda gerçekleşmediği de belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ