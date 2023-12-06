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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet! Arkadaşını boğazından bıçakladı

        Gaziosmanpaşa'da arkadaşını boğazından bıçakladı!

        İstanbul'da tam bir vahşet yaşandı. Olayda iki Azerbaycanlı arkadaş arasında kavga çıktı. Kavgada Elnar A., Ali H.'yi boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Ali H.'nin tedavisinin devam ettiği kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:37 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:37
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        Vahşet! Arkadaşını boğazından bıçakladı
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        Gaziosmanpaşa'da aralarında daha önceden husumet olan iki Azerbaycanlı arkadaş arasında kavga çıktı.

        DHA'nın haberine göre kavgada Elnar A. yanında getirdiği bıçakla Ali H.'yi (25) boğazından bıçakladı. Hastanede tedavi altına alınan Ali H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan Elnar A. ile Ali H. (25) sokakta tekrar kavga etmeye başladı. Elnar A., yanında getirdiği bıçakla Ali H.'yi boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Çığlık sesleri üzerine gelen vatandaşlar Ali H.'yi yolun ortasına taşıdı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir kişi, durarak Ali H.'yi aracına taşıdı ve hastaneye götürdü. Ali H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli Elnar A.'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

        Çevrede esnaflık yapan Hülya Akdeniz, "Bunun daha öncesi de vardı. Birkaç defa buraya kavga etmeye gelmişlerdi. Kadınlı erkekli grup halinde. Öncesinde böyle bir olay yaşanmış" dedi.

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