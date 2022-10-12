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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Denizli'de vahşet! Fare zehriyle öldüremediği eşini boğarak katletti - Güncel haberler
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Karısına fare zehri verip işe gitti, dönüşte yaşadığını görünce boğazını sıkıp öldürdü

Denizli'de tam bir vahşet yaşandı. Olayda bir cani, tartıştığı karısına fare zehri verip işe gitti. İşten dönüşte ise yaşadığını gördüğü kadını boğarak öldürdü

Son dakika: Denizli'de vahşet! Fare zehriyle öldüremediği eşini boğarak katletti - Güncel haberler
Vahşet! Fare zehriyle öldüremediği eşini boğarak katletti
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İHA

Denizli’de elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde yol kenarındaki araziye atılan kadının kimliği belli oldu.

İHA'nın haberine göre, çocuk meselesi yüzünden tartıştığı kendisinden 8 yaş büyük karısına fare zehri verip işe giden kocanın, dönüşte yaşadığını gördüğü kadını boğazını sıkarak öldürdüğü ortaya çıktı.

ZEHİRLEYİP İŞE GİTTİ

Pamukkale ilçesinde dün gece elleri ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan kadının kimliği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 1 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Nadia Nori'ye (30) ait olduğu tespit edildi.

Detaylı inceleme sonucu vücudunda herhangi bir yara izine rastlanılamayan Nadia Nori'nin, kendisinden 8 yaş küçük eşi tarafından elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandıktan sonra fare zehri verilerek zehirlendiği, daha sonra işe giden kocanın, döndüğünde hâlâ yaşadığını fark ettiği karısını boğazını sıkarak öldürdüğü belirlendi.

Öldürdüğü karısının cansız bedenini battaniyeye sararak yol kenarındaki boş araziye atan koca, Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde çocuğunun kendisinden olup olmadığı konusunda şüphelendiğini, ailesinin kendisine aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli baskı kurmasından ötürü sürekli tartıştıklarını, işe gitmeden önce eşinin ellerini ayaklarını bağlayıp fare zehri verdiğini ve geri döndüğünde ise can çekişen eşini boğazını sıkıp öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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