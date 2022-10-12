Vahşet! Fare zehriyle öldüremediği eşini boğarak katletti

Detaylı inceleme sonucu vücudunda herhangi bir yara izine rastlanılamayan Nadia Nori'nin, kendisinden 8 yaş küçük eşi tarafından elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandıktan sonra fare zehri verilerek zehirlendiği, daha sonra işe giden kocanın, döndüğünde hâlâ yaşadığını fark ettiği karısını boğazını sıkarak öldürdüğü belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde çocuğunun kendisinden olup olmadığı konusunda şüphelendiğini, ailesinin kendisine aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli baskı kurmasından ötürü sürekli tartıştıklarını, işe gitmeden önce eşinin ellerini ayaklarını bağlayıp fare zehri verdiğini ve geri döndüğünde ise can çekişen eşini boğazını sıkıp öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.