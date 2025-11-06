Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü | SON DAKİKA HABER

        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü

        İstanbul'da, 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Zeynep G., tartıştığı eşi 53 yaşındaki Sinan G.'yi uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Vücudunun büyük bölümü yanan adam, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:38 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Üsküdar'da olay, 15 Ekim akşamı Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep G. (44) ile eşi Sinan G. (53) arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra Sinan G. yatak odasına geçerek uyudu.

        KIZGIN YAĞI EŞİNİN ÜZERİNE DÖKTÜ

        İHA'daki habere göre eşi Zeynep G. ise mutfakta ısıttığı yağı alarak uyuyan kocasının üzerine döktü. Ağır yaralanan Sinan G.’nin feryatları üzerine evdeki çocuklar uykularından uyandı.

        13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Sinan G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören Sinan G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü yaşamını yitirdi.

        "ALKOL ALIP ŞİDDET UYGULUYORDU" İDDİASI

        Olayın ardından polis ekipleri Zeynep G.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirten kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu