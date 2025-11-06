Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü

İstanbul Üsküdar'da olay, 15 Ekim akşamı Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep G. (44) ile eşi Sinan G. (53) arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra Sinan G. yatak odasına geçerek uyudu.

KIZGIN YAĞI EŞİNİN ÜZERİNE DÖKTÜ

İHA'daki habere göre eşi Zeynep G. ise mutfakta ısıttığı yağı alarak uyuyan kocasının üzerine döktü. Ağır yaralanan Sinan G.’nin feryatları üzerine evdeki çocuklar uykularından uyandı.

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Sinan G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören Sinan G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü yaşamını yitirdi.

"ALKOL ALIP ŞİDDET UYGULUYORDU" İDDİASI

Olayın ardından polis ekipleri Zeynep G.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirten kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.