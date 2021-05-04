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Vahşet! Yakıp, sokağa attılar

Van’ın İpekyolu ilçesinde yakılarak sokağa atılmış cansız beden bulundu. Erkek olduğu tespit edilen cansız bedenin yanındaki duvarda yeni yazılmış olan PKK yazısı cinayetin terör örgütü tarafından işlendiği şüphesini doğurdu

Vahşet! Yakıp, sokağa attılar
HABERTURK.COM

Meral Yıldız'ın haberine göre, korkunç olay, İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Yazıcı Sokak’ta meydana geldi. Sabah saatlerinde işe giden mahalle sakinleri, sokakta yanmış halde birini görünce polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakılmış bir erkek cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerindeki incelemelerin ardından cansız beden kimlik tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cansız bedenin bulunduğu yerdeki duvarda yeni yazıldığı görülen PKK yazısı dikkat çekti. Terör örgütünden şüphelenilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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