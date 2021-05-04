Vahşet! Yakıp, sokağa attılar

Kadir gecesi ne zaman 2021?

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Meral Yıldız'ın haberine göre, korkunç olay, İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Yazıcı Sokak’ta meydana geldi. Sabah saatlerinde işe giden mahalle sakinleri, sokakta yanmış halde birini görünce polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakılmış bir erkek cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerindeki incelemelerin ardından cansız beden kimlik tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cansız bedenin bulunduğu yerdeki duvarda yeni yazıldığı görülen PKK yazısı dikkat çekti. Terör örgütünden şüphelenilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.