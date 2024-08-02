Vahşet! Yengesini 17 kez bıçakladı
Samsun'da yaşayan Fatma D. kayınbiraderinin bıçaklı saldırında hayatını kaybetti. Kan donduran olayda katil zanlısının oğlu ve annesinin, Fatma D.'nin kollarından tuttuğu ve caninin de yengesini 17 kez bıçakladığı ileri sürüldü
Samsun'un Terme ilçesinde Mustafa D. (35), arazi meselesinden ağabeyinin eşi Fatma D.'yi (37), 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mustafa D., oğlu Ü.D. (16) ve annesi Esma D. (59) ile aynı mahallede yaşayan ağabeyinin eşi Fatma D.'nin evine gitti.
Arazi nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonrasında Fatma D., soba için odun alırken kayınvalide Esma D. ve torunu Ü.D., iddiaya göre kollarından tuttu.
Bu sırada Mustafa D., 17 bıçak darbesi ile Fatma D.'yi öldürdü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, Mustafa D. olay yerinden kaçtı. Esma D. ile torunu Ü.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Cenaze Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.