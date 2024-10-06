Vahşeti çağrıştırınca toplatıldılar!

İzmir'deki bir korku evinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenler, polis ve zabıta ekipleri tarafından toplatılırken, işletme sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

DHA'nın haberine göre ilçede bir korku evinin dış cephesine reklam amacıyla asılan 1 kanlı baş, 1 başı olmayan kanlı vücut maketi, 1 kafatası, 3 korku mankeni, 1 kanlı çocuk maketi, 1 kanlı kol ve el maketi İstanbul Fatih'teki Yedikule surlarında Semih Çelik'in (19), 4 Ekim'de İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü olayı çağrıştırması nedeniyle toplatıldı.

Şikayet sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi.