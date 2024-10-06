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        Vahşeti çağrıştırınca toplatıldılar!

        İzmir'de bir korku evinin reklam amaçlı astığı cansız mankenler toplatıldı. Yapılan işlemin İstanbul'da Semih Çelik adlı katilin, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürdüğü olayı çağrıştırması nedeniyle uygulandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 17:22 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:22
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        Vahşeti çağrıştırınca toplatıldılar!
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        İzmir'deki bir korku evinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenler, polis ve zabıta ekipleri tarafından toplatılırken, işletme sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre ilçede bir korku evinin dış cephesine reklam amacıyla asılan 1 kanlı baş, 1 başı olmayan kanlı vücut maketi, 1 kafatası, 3 korku mankeni, 1 kanlı çocuk maketi, 1 kanlı kol ve el maketi İstanbul Fatih'teki Yedikule surlarında Semih Çelik'in (19), 4 Ekim'de İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü olayı çağrıştırması nedeniyle toplatıldı.

        Şikayet sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi.

        İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 06 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren Oyun Evi (Korku Evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

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