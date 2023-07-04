Temmuz ayında yapılacak memur zammının ardından imam, müezzin ve hatip maaşları netlik kazanacak. Ocak ayında yapılan memur zammının ardından imam-hatip emekli memur maaşları 7 bin 476 TL'den 10 bin 513 TL oldu. Vaiz maaşları ise 10.647 TL'den 12 bin 400'e yükseldi. Peki, yeni imam, müezzin ve vaiz maşları ne kadar olacak? İşte detaylar...