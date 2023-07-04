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En düşük imam maaşı ne kadar olacak? 2023 imam maaşı belli oldu mu?

Memur maaşına yapılacak zam gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 34 zammın ardından gözler memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Bu kapsamda yeni imam ve müezzin maaşlarının ne kadar olacağı sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, 2023 Temmuz zammı sonrası yeni imam maaşı hakkında bilgiler...

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  • Vaiz ve imam maaşı ne kadar ve kaç TL olacak? Temmuz 2023 imam maaşı yüzde kaç zam alacak?

    Temmuz ayında yapılacak memur zammının ardından imam, müezzin ve hatip maaşları netlik kazanacak. Ocak ayında yapılan memur zammının ardından imam-hatip emekli memur maaşları 7 bin 476 TL'den 10 bin 513 TL oldu. Vaiz maaşları ise 10.647 TL'den 12 bin 400'e yükseldi. Peki, yeni imam, müezzin ve vaiz maşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
  • Vaiz ve imam maaşı ne kadar ve kaç TL olacak? Temmuz 2023 imam maaşı yüzde kaç zam alacak?

    2023 EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İMAM HATİP MAAŞLARI KAÇ TL?

    2023 Ocak ayı memur zammı ile imam-hatip emekli memur maaşları 7 bin 476 TL'den 10 bin 513 TL'ye yükseldi. Vaiz maaşları ise 10.647 TL'den 12 bin 400'e yükseldi.
  • Vaiz ve imam maaşı ne kadar ve kaç TL olacak? Temmuz 2023 imam maaşı yüzde kaç zam alacak?

    TEMMUZ ZAMMI SONRASI İMAM MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla imam maaşlarına yapılacak zam netlik kazanmış olacak.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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