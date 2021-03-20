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O kentin valisinden flaş açıklama! "Vakalar çok yükseldi!"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, il genelinde mutasyonlu virüsün yayılımıyla birlikte vaka sayısının çok yükseldiğini ifade ederek, "İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı! Dışarıdaki hareketliliği azaltmamız, evlerde ve tüm kapalı alanlarda mesafe kuralına uymamız gerekiyor" dedi

VAKA ALARMI! Son dakika: O kentin valisinden flaş açıklama!
O kentin valisinden flaş açıklama! "Vakalar çok yükseldi!"
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DHA

Balıkesir´de mutasyonlu virüsün etkisiyle birlikte vaka sayıları artmaya devam ediyor. Son açıklanan verilere göre yüz bin kişide görülen vaka sayısı 172.46´dan, 257.60´a yükseldi. Yüzde 49.36 oranındaki artışa rağmen, cumartesi günü sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla, Balıkesir sokakları ve caddelerinde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını, kalabalık ortamlar oluşturmamaları konusunda uyarıda bulundu.

"MUTASYONLU VİRÜS HIZLA YAYILIYOR"

DHA'da yer alan habere göre Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, vatandaşları artan koronavirüs vakalarına karşı uyardı. Mutasyonlu virüs yayılımının hızla arttığını söyledi. Vali Şıldak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ZORUNLU DEĞİLSE DIŞARI ÇIKMAYIN"

"Kapalı ortamlar hastalığın yayılımını kolaylaştırmakta. Tüm kapalı alanlarda tedbirlere uyulması gerekiyor. İlimizin yüksek risk grubunda olmasıyla kısıtlamanın olmadığı cumartesi günü de mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı! Dışarıdaki hareketliliği azaltmamız, evlerde ve tüm kapalı alanlarda mesafe kuralına uymamız gerekiyor! Lütfen zorunlu olmadıkça cumartesi günü dışarı çıkmayalım! Bütün tedbirlere en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz."

"VATANDAŞLAR VE ESNAF DA YÜKSELİŞTEN RAHATSIZ"

İş yerine gittiği için mecburen dışarıya çıkmak zorunda kaldığını belirten Sevgi Eryılmaz, "Balıkesir ilinde vakaların sürekli olarak arttığını duyuyoruz. Bu yüzden buradan seslenmek istiyorum. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Temizlik, mesafe kurallarına uyulsun. Ben mecburiyetten dışarıdayım, işe gidiyorum" dedi.

Sadece kamu kurumlarının aldığı önlemlerle artışın engellenemeyeceğini dikkat çeken Esin Döndüoğlu ise, vatandaşların mutlaka dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi. Döndüoğlu, "Virüs vakalarının artması dikkatsizlik ve tedbirlere uyulmaması nedeniyle yaşanıyor. Hala daha evlerde günler, toplu nişanlar yapılıyor. İhtiyacı olmadıktan sonra insanların bir arada durmaktan kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa esnafın iş yerleri kapalı kalacağı için işlerimiz oldukça zor. Sokaklara çıkmayı ve çarşı da yapılacak işleri daha uygun saatlerde yapılması gerekiyor. Yoksa Balıkesir olarak kırmızı renkten kurtulamayacağız" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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