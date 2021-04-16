Vaka artışlarında ilk sırada olan Kırklareli'nde, Vali Osman Bilgin denetimlere katıldı

Aşı olmak orucu bozar mı?

AA

Vali Osman Bilgin de kent girişlerindeki polis kontrol noktalarını ziyaret ederek denetimlere katıldı.

Denetimde ekiplerce durdurulan araç sürücülerine Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulunan Vali Bilgin, kısmi kapanma süreci hakkında da bilgi verdi.

Vali Bilgin, burada yaptığı açıklamada, salgının yayılımının kontrol altına alınması için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Herkesin tedbirlere titizlikle uymasını isteyen Bilgin, şunları kaydetti:

"Kurallara uyan vatandaşlarımıza, görevlerini büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren denetim ekiplerimiz ile güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da 112, 155, 156 numaraları ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden 'İhbarda bulun' özelliği ile kural ihlallerini bildirmelerini rica ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın salgının kontrol altına alınmasına destek olmasını istiyoruz."