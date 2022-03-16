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Haberler Sağlık Vakalardaki düşüş hastanelerdeki Covid-19 yoğunluğuna yansıyor
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Vaka sayılarındaki düşüş hastanelerdeki Covid-19 yoğunluğuna yansıyor

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Oğuztürk, Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşün hastanelere de olumlu yansıdığını belirterek, "Hastaneye başvuru oranları, servislere ve yoğun bakıma yatışlar net olarak azaldı" dedi

Vakalardaki düşüş hastanelerdeki Covid-19 yoğunluğuna yansıyor
Vaka sayılarındaki düşüş hastanelerdeki Covid-19 yoğunluğuna yansıyor
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AA

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 vaka sayıları ve salgının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bulaştırıcılık özelliği yüksek olmasına karşın şiddetli bir seyir izlemeyen Omicron varyantıyla artan günlük vaka sayılarının tekrar azalışa geçtiğine işaret eden Oğuztürk, bunda en büyük etkenin aşılama olduğunu vurguladı.

Covid-19'un yıkıcı etkilerinden korunmada aşılama ve hatırlatma dozlarının büyük önem taşıdığını söyleyen Oğuztürk, "Her vatandaşın aşı sürecini düzenli bir şekilde uygulamasıyla vaka sayılarının daha da azalacağı bir sürecin karşımıza çıkması kaçınılmaz olacaktır" ifadesini kullandı.

Şu an hatırlatma dozu yaptıranların ana aşılarını yaptıranlara kıyasla daha az olduğunu aktaran Oğuztürk, ikinci dozunun üzerinden 3 ay geçen herkesin zamanında hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğini belirtti.

"HASTANEYE BAŞVURU ORANLARI ÇOK NET OLARAK AZALDI"

Prof. Dr. Oğuztürk, hastanelerde Covid-19 kaynaklı doluluk oranlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Vaka sayılarındaki azalma hastaneye yatış oranlarına da olumlu yansıyor. Hastaneye başvuru oranları, servislere ve yoğun bakıma yatışlar çok net olarak azalmış durumda.

Hastanelerde Covid-19 için ayrılmış alanlarda şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Şunu mutlulukla ifade edebiliriz, Covid-19'a ayrılan servis ve yoğun bakım yataklarını tekrar Covid-19 dışı hastaların faydalanacağı biçime dönüştüren hastaneler mevcut."

Oğuztürk, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19'a ayrılan bazı alanlarda da benzer dönüşümün gerçekleştiğini anlattı.

"VAKALARIN BİR MİKTAR DAHA AZALMASINI SAĞLAYABİLİRİZ"

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin büyük bölümünün risk grubunda, aşılarını veya hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluştuğuna dikkati çeken Oğuztürk, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarının bir miktar daha azalmasını sağlayabilecek gücümüz var. Çözümü olan bir problemden dolayı insanların yaşamını yitirmesi biz sağlık çalışanlarını gerçekten çok üzüyor. Ortada pozitif bir aşı gerçeği var. Aşılarınızı yaptırırsanız bir şekilde hastalığı hasarsız, hafif atlatıyorsunuz veya hiç hastalanmıyorsunuz. Fakat yaptırmadığınızda yoğun bakımda yaşamınızı yitirebiliyorsunuz."

"YAZ MEVSİMİNİ ÇOK DAHA KONFORLU GEÇİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Salgının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oğuztürk, "Önümüzdeki süreçte vaka sayılarının bir miktar daha azalma eğilimine gireceğini ve geçtiğimiz yıla kıyasla bu sene yaz mevsimini çok daha konforlu geçirebileceğimizi düşünüyorum" görüşünü paylaştı.

"ARTIK BİREYSEL TEDBİRLERİN ÖN PLANDA OLMASI GEREKİYOR"

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Çin'de artan Covid-19 vakaları sebebiyle bazı şehirlerde tekrar kapanmaya gidilmesini de değerlendirdi. Oğuztürk, "Covid-19'la mücadelede bireysel tedbirlerin devletin aldığı tedbirlerden daha ön planda olması gerekiyor. Dünya da bunu benimsemiş durumda" şeklinde konuştu.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının salgının ilk sürecinden itibaren önemini koruduğuna işaret eden Oğuztürk, bireysel tedbirlere uyumun ülkelerin salgınla mücadelesine önemli katkı sağladığını bildirdi.

Oğuztürk, kendi aşısını üreten ülkeler içerisinde yer alan Türkiye'nin salgına karşı elinin ciddi manada güçlendiğini söyledi.

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