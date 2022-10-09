Vakadan dönen ambulans kaza yaptı: 6 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Edirne’nin Keşan ilçesinden aldığı hastaları Edirne il merkezinde bulunan hastaneye sevkini sağladıktan sonra Keşan’a dönen ambulans, dönüş yolunda Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde kaza yaptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kavacık girişinde bulunan kavşakta kontrolsüz bir şekilde çıkış yapmaya çalışan araca çarpan ambulans, çarpmanın etkisiyle savrularak orta refüje çıkıp, yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan meslektaşları ve vatandaşlara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ve polisin kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.