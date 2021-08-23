Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele önlemleri artıyor

AA

Kentte aşılama oranının artırılması ve vaka sayılarının düşürülmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesinde acil vakalar dışındaki diğer hastalara, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinde randevu alma zorunluluğu getirildi.

Hastanelerde acil olmayan ameliyatlar ertelenirken ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki faaliyetler, acil olmayanlar dışında durduruldu. Bu hastanelerde aralarında doktorların da bulunduğu sağlık çalışanları, filyasyon ve aşı ekibine yönlendirildi.

Kentte filyasyonda görev alan ekip sayısı 100'den 130'a, aşılama ekibi de 100'e çıkarıldı.

Hastalar tedavileri için çoğunlukla Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesine yönlendiriliyor.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine, kentte vaka sayıları yüksek olduğunu için birtakım tedbirler aldıklarını söyledi.

Sağlık çalışanları olarak Kovid 19'la mücadele anlamında yoğun gayret gösterdiklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Vaka yoğunluğunda diş hekimleri ciddi risk altında. Buralarda bulaş riski fazla. Bu nedenle ağız diş sağlığı faaliyetlerimizi acil hizmetler hariç durdurma kararı aldık. Buradaki arkadaşlarımızı özelikle filyasyon çalışmalarına yönlendirdik. Filyasyonda görev alan ekip sayımızı 100'den 130'a, aşılama ekiplerimizi de 100'e çıkardık. Bunlar günaşırı günde 50 ekip olmak üzere faaliyetlerine devam ediyor."

Aşı bulaş oranını aza indirmek için MHRS hastaları dışında hasta alımlarını durdurduklarını dile getiren Tekin, "Vatandaşlarımızın mutlaka MHRS'den randevu almak suretiyle gelmesini istiyoruz." dedi.

Tekin, "Hastanelerdeki yoğunluktan dolayı Kovid-19 hastaları ile hasta olmayanların birbirine karışmaması için tedbirler aldık. Hastanelerimizin enfeksiyon odalarına dönmemesi için böyle tedbirler alma ihtiyacı hissettik. Gerekli görüldüğünde yatış işlemleri yapılmakta ancak ertelenebilir, ötelenebilir ameliyatlarımızı durdurduk, ancak acil hizmetlerimiz her şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü kaydeden Tekin, şöyle devam etti:

"Orada yine Kovid-19 için yoğun bakımlarımızı ve servislerimizi artırdık. Gebelik ve süreci ertelenemez bir tablo dolayısıyla o hizmetler tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde Kovid-19 vakaları ağırlıklı olarak değerlendirilmekte. Bunun dışında diğer steril hasta dediğimiz Kovid-19 olmayan hastalarımızı da üniversiteyle iş birliği içerisinde üniversiteye yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımız orada Kovid-19 olmayan hizmetlerini rahatlıkla alabilir. Bu noktada onlar da gerekli tedbirlerini aldılar."

DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise Kurban Bayramı sonrası kente hem sosyal mesafeden kaynaklı hem de aşılama oranının az olması nedeniyle tekrar Kovid-19 hastalarında yoğunluğun arttığını söyledi.

Aşılama oranın artırılması ve salgının önüne geçilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce bir takım tedbirlerin alındığının altını çizen Akdağ, bu kapsamda Kovid-19 olmayan hastaların, yapılan protokol çerçevesinde hastanelerine yönlendirildiğini söyledi.

Hastane olarak, gelecek hastalara hizmetin aksatılmaması için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Akdağ, şunları kaydetti:

"Hastanemizde, salgın dışındaki kanserli hastalar, tramvatik, ortopedik, trafik kazaları ve beyin hastaları ile diğer hastalara hizmetler planladık ve bu konuda hazırız. Kovid-19 olmayan bütün hastaları, hem acil hem onkoloji hastanesi hem Kardiyoloji ve Göğüs Hastanesi ve hem de ana binadaki genel cerrahi kulak borun ve boğaz, ortopedi ve diğer bölümler olarak, gerek poliklinik düzeyinde gerek yatış düzeyinde gerekse ameliyatlar düzeyinde hizmetimiz devam etmektedir."

Koronavirüsle mücadeleyi hep birlikte yürüteceklerini söyleyen Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaz döneminde olmamıza rağmen ameliyathane odalarımızı ve vardiya sayımızı artırdık. Gelebilecek acil vakalarla ilgili bütün alanlarımızda planlarımız hazır. Özelikle ağır vakalarda, yeni doğan, kadın doğum hastalarını kabul edeceğiz ve bunlarla ilgili yeni ameliyathane ve klinik düzeyinde ek bir hazırlık yaptık. Yeni doğanda da kapasitemizi kısmen artırdık."