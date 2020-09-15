Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabriela, Zehra Güneş, Haak, Bartsch, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Duygu Düzceler, Vasilantonaki, Janset Erkul, Meryem Boz, Grothues (Pınar Atasever, Aslıhan Kılıç, Ecem Alıcı)
Setler: 25-18, 25-14, 25-23
Süre: 78 dakika (27, 21, 30)
Günün diğer sonuçları şöyle:
Beşiktaş: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Kuzeyboru: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 1
Sistem9 Yeşilyurt: 0 - Nilüfer Belediyespor: 3
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - PTT: 3
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