Birinci sette karşılıklı ataklar 8. sayıya kadar sürdü. VakıfBank, Zhu Ting'in köşelerden yaptığı etkili ataklarla teknik molayı 12-11 önde geçti. Kalan bölümde Sloetjes ve Robinson ile sayılar bulan ev sahibi takım, ilk seti 25-21 önde tamamladı.

İkinci sette Zhu Ting'in etkili smaçları ve bloklarıyla teknik molayı 12-6 önde geçen VakıfBank, seti de 25-13 üstün bitirdi.

Üçüncü set 6. sayıya kadar çekişmeli geçti. Ardından Eczacıbaşı VitrA basit hatalar yapınca, VakıfBank oyunu iyi yönlendirerek teknik molaya 12-7 önde ulaştı. VakıfBank, maç boyunca üstün bir performans sergileyen Zhu Ting'in sayılarıyla seti 25-19, müsabakayı da 3-0 kazandı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Buket Gülübay)

Eczacıbaşı VitrA: Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic (Şebnem Simge Aköz, Larson, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz)

Setler: 25-21, 25-13, 25-19

Süre: 70 dakika (26, 20, 24)