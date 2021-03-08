VakıfBank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
Vakıfbank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley (Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Guimaraes, Cansu Özbay)
Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yeşilırmak, Elifsu Eriçek, Ergül Eroğlu (Gizem Güreşen, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 25-19, 25-17, 25-15
Süre: 73 Dakika (28, 25, 20)
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