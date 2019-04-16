VakıfBank 65’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

VakıfBank, 65’inci doğum gününü kutluyor. 13 Nisan 1954’te faaliyete başlamasının yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutlayan VakıfBank ailesi, ilk olarak Ankara’da bir araya geldi.
Bankanın Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü, VakıfBank Finans Grubu’nun üst düzey yönetimi ve tüm çalışanları temsilen 81 ilden gelen çalışanlar ile VakıfBank Spor Kulübü altyapı oyuncuları hep birlikte Anıtkabir'i zjyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı.VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, VakıfBank ailesi adına anı defterine şunları yazdı;
"VakıfBank bir değerler manzumesidir"
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘VakıfBank Gücümüze Güç Katanlar Kıdem Ödülleri’nin açılışında yaptığı konuşmasında ise, “Kökleri tarihin derinlerine uzanan VakıfBank, sadece bir banka değildir. Bir değerler ve kültür manzumesidir. Her ne kadar bir banka olarak vücut bulmamız bundan 65 yıl öncesine dayansa da,bizi biz yapan kültürümüz ve sermayemiz, yüzlerce yıl öncesine dayanır. Necip Anadolu insanı ve devlet adamları, toplumun refahı için, darda kalanı ayağa kaldırmak için dünyevi mülklerini vakfetmiştir. Anadolu vakıflarla kalkınmış, toplumsal dayanışma vakıflarla sağlanmıştır. Bankamız da işte bu vakıfların edep ve töresiyle mayalanmıştır. Hamurumuz sevgi ve saygıyla yoğrulmuştur” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından, VakıfBank’ta 15 ve 20’nci hizmet yılını tamamlayan 600’ün üzerinde çalışana ve 2018 yılında gösterdikleri performansla ödüle değer bulunan 200’e yakın çalışana teşekkür plaketi verildi.
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