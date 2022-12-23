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VakıfBank, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2017’den beri yürüttüğü Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) Projesi’nde, 15 yeni atölyenin açılması için kolları sıvadı.

MEB ile VakıfBank arasında düzenlenen protokol çerçevesinde, özel yetenekli çocukların desteklenmesi için Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yeni bilgisayar, mekantronik ve akıl oyunları atölyeleri açılması hedefleniyor.

Bugüne kadar toplam 379 BİLSEM’in 54’ünde kurduğu atölyelerle yaklaşık 35 bin özel yetenekli çocuğun hayatına dokunan VakıfBank, yeni atölyelerle de gelecek nesillerin potansiyellerini açığa çıkarmalarına olanak yaratacak.

Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre BİLSEM’de düzenlenen törende konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "VakıfBank, BİLSEM Projesi’nde bizim en önemli paydaşımız. BİLSEM’lerin sayısını iki katına çıkararak 379 BİLSEM’e ulaştık. Ama yetenekli çocuklarımızın bulundukları mahalle ve ilçelerde de BİLSEM’lere ulaşmalarını amaçlıyoruz. Tüm ilçelerimizde BİLSEM’ler kuracağız. 2023 yılında BİLSEM’lerin kapasitelerini artıracağız ve bu sayede Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemiz, rekabet ve gelişmişliğiyle örnek olacak" dedi.

MEB’in özel çocukların bireysel yeteneklerini keşfetmeleri, yenilikçi teknolojileri öğrenerek topluma fayda sunmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘BİLSEM’lere beş yıldır destek verdiklerini belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu sayede Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptıklarını ifade etti.

Üstünsalih, "Bankamız tarafından açılan BİLSEM atölyelerinde çocuklarımız zekâ potansiyellerini geliştiriyorlar, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler belirlemeyi öğreniyorlar. Ülkemizi geleceğe taşıyacak teknolojilerle erken yaşta tanışarak yapay zekâ, mekatronik ve nesnelerin interneti üzerine çalışıyorlar. Özel yetenekli çocuklarımızın potansiyellerini açığa çıkarmaları noktasında, yeni olanaklar yaratıyoruz ve bu sayede Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.