VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, İTMK-covered bond programı kapsamında 2019 yılının ikinci işlemine imza attı.
Tahsisli satış formatında gerçekleştirilen ihraç işleminin büyüklüğü 1 milyar 118 milyon TL olurken, işlemin vadesi ocak ayında gerçekleştirilen işleme benzer şekilde yine 8 yıl olarak belirlendi. Böylece henüz yılın başında VakıfBank’ın 2019 yılında İTMK-covered bond programı kapsamında gerçekleştirdiği ihraç tutarının büyüklüğü 1,5 milyar TL'yi aştı.
"İTMK PROGRAMINI EN AKTİF KULLANAN TÜRK BANKASIYIZ"
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2016 yılında hayata geçirilen konut kredilerine dayalı İTMK-covered bond programı kapsamında, yurt içi ve yurt dışına hem avro hem de TL cinsinden son derece başarılı ihraçlar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Yurt dışından teminatsız borçlanma maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde gerek yüksek kredi notu gerekse sağlam teminatlı yapısı ile covered bond programımız bize uluslararası piyasalardan uzun vadeli ve düşük maliyetli fonlama imkanı sağlıyor. Aynı zamanda bu tür kaynaklar, uluslararası piyasalarda bankamıza ve ülkemize duyulan güveni de teyit etmesi açısından gurur vericidir.
Gerçekleştirdiğimiz bu yeni işlem ile birlikte program kapsamındaki ihraç bakiyemiz 9 milyar TL'yi aşmıştır. Bu programı en aktif kullanan Türk bankası olarak 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz iki işlem, bu alandaki lider pozisyonumuzu daha da güçlendirmiştir. VakıfBank olarak yurt dışından ülkemize kaynak transfer etmeye ve bu fonları başta KOBİ’lerimiz olmak üzere milli ekonomimizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.