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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, Aras Kargo deplasmanında set vermeden kazandı - Voleybol Haberleri

        VakıfBank, Aras Kargo deplasmanında set vermeden kazandı

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 21:56 Güncelleme: 14.01.2025 - 21:56
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        VakıfBank, Aras Kargo'yu rahat yendi!
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aras Kargo ile karşı karşıya geldi.

        Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi VakıfBank 3-0 kazandı.

        Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

        Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Serhat Semiz

        Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Büşra Güneş (Simay Kurt, Elif Kapar, Elisa Tuana Köse, Selen Köse)

        VakıfBank: Sıla Çalışkan, Bosetti, Zehra Güneş, Van Ryk, Frantti, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Cansu Özbay, Kipp, Bahar Akbay)

        Setler: 10-25, 22-25, 21-25

        Süre: 79 Dakika (24, 27, 28 )

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