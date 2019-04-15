Aktif büyüklük bakımından Türkiye'nin 7. büyük bankası konumunda bulunan Vakıfbank 11 Ocak 1954 tarihinde kurulmuştur. Vakıfbank, Adnan Menderes’in özel talimatı sonucunda 6219 sayılı özel kanun ile gerçekleşmiştir. Vakıfbank, toplam 50.000.000 TL sermaye ile kuruldu. Vakıfbank’ın bankacılık faaliyetleri ise 13 Nisan 1954 yılı itibariyle başladı. Türkiye'nin en köklü bankalarından biridir. 876 şubesi ve 12.225 çalışanı vardır. Türkiye Bankalar Birliği'nin 2014 yılı raporuna göre Türkiye'nin aktif büyüklük açısından en büyük 7. bankasıdır.

VAKIFBANK MESAİ SAATLERİ 2019

Vakıfbank sabah 09.00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12.30’da giren Vakıfbank 13.30’da tekrar mesaiye başlıyor. Akşam saat 17.00’da mesai bitmektedir. Hafta sonu hizmet vermemektedir.

VAKIFBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Vakıfbank merkez binası, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Vakıfbank merkez şubesine 0216 724 10 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 724 39 09 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

Vakıfbank müşteri hizmetlerine ise 0850 222 07 24 numaralı telefonu tuşlayarak ulaşabilirsiniz.