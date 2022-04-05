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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde final için son virajda

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanş maçında yarın Fenebahçe Opet ile karşılaşacak VakıfBank, 8. kez finale yükselmek için sahaya çıkacak

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde final için son virajda

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turnuva tarihinin 4 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan, 7 finalle bu alanda en çok boy gösteren takım olan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanş maçında yarın saat 19.00'da, ilk maçta 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'e konuk olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, büyük bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Fenerbahçe Opet, bu tarz maçları birçok kez tecrübe etmiş oyunculardan kurulu harika bir takım. Rakibimizin taraftar desteğini de düşündüğümüzde çok zor bir maç olacağına şüphemiz yok. Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyor ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

TUĞBA: İYİ HAZIRLANDIK VE HEYECANLA KARŞILAŞMAYI BEKLİYORUZ

VakıfBank'ın sporcularından Tuğba Şenoğlu da kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğine dikkati çekerek, "Belki de sezonun en zorlu mücadelesi olacak ancak VakıfBank olarak biz bu tarz maçlara alışığız. Kendimize güvenimiz tam. İyi hazırlandık ve heyecanla karşılaşmayı bekliyoruz. Umarım finale çıkan taraf oluruz." değerlendirmesini yaptı.

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