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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9. yarı final için sahada

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik takımını konuk edecek VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, bu kulvarda üst üste 9. kez yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9. yarı final için sahada

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 4 kez şampiyonluğa ulaşan sarı-siyahlı takım, bu sezon çeyrek final ilk maçında 3-0 mağlup ettiği Grupa Azoty Chemik'i rövanş için yarın konuk edecek. VakıfBank, her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyet durumunda yarı finale yükselecek taraf olacak. Aksi skorlarda ise yarı finale çıkan takımı altın set belirleyecek.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 maçı kazanan VakıfBank, turu geçmesi halinde üst üste dokuzuncu kez yarı finale adını yazdıracak.

GUIDETTI: BU MAÇ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ

VakıfBank'ın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti, zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

Rövanş müsabakası hakkında açıklamada bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu sezon sahamızdaki ilk önemli karşılaşmaya çıkacağız. Bu yüzden çok heyecanlıyız ve bu maç için çok çalıştık. İlk maçta harika bir oyun oynadık. Ancak o karşılaşmada gerçek Chemik'i gördüğümüze inanmıyorum. Bu maçın daha zorlu geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic ise ilk müsabakada kolay bir galibiyet aldıklarını aktararak, "İlk maçta defans ve hücumlarımıza çok fazla cevap veremediler. Ancak İstanbul'da bizi daha çok zorlayacaklardır. Çünkü kaybedecekleri hiçbir şeyleri yok. Daha rahat ve özgür oynayacaklar. Bunun farkındayız ve buna göre hazırlandık. İlk maçta kolay bir galibiyet almış olabiliriz ama kendimizi doğrudan yarı finallerde görmüyoruz. Kazanmamız gereken bir maç daha var." şeklinde görüş belirtti.

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