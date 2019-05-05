Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finali beşinci maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen ve seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu.

İlk sete Eczacıbaşı VitrA iyi başladı. Üçüncü sayıda skoru yakalayan VakıfBank, Zhu Ting ve Sloetjes ile çok etkili ataklar yaparak teknik molayı 12-9 önde geçti. Eczacıbaşı VitrA'nın Boskovic ile yaptığı ataklar bloklara takılınca sarı-siyahlı ekip, üstün oyunu ile seti 25-17 kazandı, 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank etkili ataklarla başladı. Attığı taktik servislerle sayılar bulan sarı-siyahlı ekip, teknik molasını 12-9 önde kapattığı seti 25-18 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü set, iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı ve 11. sayıya kadar iki ekip birbirine üstünlük kuramadı. VakıfBank, köşeden yaptığı atakla teknik molayı 12-11 önde geçti. Sarı-siyahlılar, Zhu Ting'i smaçlarıyla aradaki farkı açtı ve 18-13 öne geçti. Konuk ekip, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak seride durumu 3-2 yaptı ve 11. şampiyonluğunu elde etti.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Mehmet Gül

ECZACIBAŞIVİTRA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Gibbemeyer, Ezgi Dilik, Merve Atlıer, Meliha İsmailoğlu)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Robinson, Zehra Güneş, Sloetjes, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Güner)

SETLER: 17-25, 18-25, 21-25

SÜRE: 79 dakika (24, 26, 29)

VOLEYBOLA VAKIFBANK DAMGASI!

Ligde normal sezonu Eczacıbaşı VitrA'nın ardından ikinci sırada tamamlayan VakıfBank, çeyrek finalde Nilüfer Belediyespor, yarı finalde Fenerbahçe Opet'i geçerek finale geldi.

Final serisinin ilk 2 maçına VakıfBank Spor Sarayı ev sahipliği yaptı. Sahasındaki ilk maçı 3-2 kaybeden VakıfBank, ikinci maçı 3-1 alarak seriye 1-1 eşitlik getirdi. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğine taşınan seride üçüncü maçı da 3-1'lik skorla kazanan sarı-siyahlı takım, durumu 2-1'e getirdi. Eczacıbaşı VitrA'nın 4. maçı kazanmasıyla seride eşitlik hakim oldu.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki beşinci ve son karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, rakibini 3-0 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

11. KEZ ŞAMPİYON OLDULAR!

Eczacıbaşı VitrA'ya finalde üstünlük kuran VakıfBank, lig tarihindeki 11. şampiyonluğunu yaşadı.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005'te mutlu sona ulaştı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

VakıfBank, bu sezon yeniden zirveye yerleşerek, 11. şampiyonluğunu kazandı.

SON 7 SEZONDA 5. ŞAMPİYONLUK

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde son 7 sezonun 5'ini şampiyon olarak tamamladı.

Sarı-siyahlı ekip, bu sezonun yanı sıra 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında mutlu sona ulaşmayı başardı.

Ligde 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında ise Fenerbahçe şampiyon oldu.

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLADI

VakıfBank, voleybolda 2018-2019 sezonunda iki kupa kaldırdı.

Sarı-siyahlı takım, lig şampiyonluğunun yanı sıra FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'yı geçerek şampiyon olan VakıfBank, geçen yılın aralık ayında Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Brezilya'nın Minas takımını yenerek altın madalyayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.

ECZACIBAŞI VİTRA'NIN HASRETİ 7 SEZONA ÇIKTI

Türk kadın voleybolunun köklü kulüplerinden Eczacıbaşı VitrA'da şampiyonluk hasreti 7 sezona yükseldi.

Ligde son şampiyonluğunu 2011-2012 sezonunda elde eden turuncu-beyazlı ekip, aradan geçen 7 sezonda mutlu sona ulaşamadı.

Eczacıbaşı VitrA, Sultanlar Ligi'nde 16 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumunda.

Turuncu-beyazlı ekip, voleybolda sezonu sadece AXA Sigorta Kupa Voley'i alarak tamamladı.

ŞAMPİYON KUPASINI ALDI!

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-siyahlı oyuncular, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Birbirlerine sarılan ve sevinç gözyaşı döken voleybolcular, şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla yaşadı.

Ödül töreninde kürsüye ilk olarak sezonu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları geldi. VakıfBanklı voleybolcuların alkışları eşliğinde kürsüdeki yerini alan turuncu-beyazlı oyunculara madalyaları takdim edildi.

Daha sonra kürsüye şampiyon VakıfBank'ın oyuncuları çıkarken, sarı-siyahlı ekibe şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

VESTEL'DEN ŞAMPİYON VAKIFBANK'A KUTLAMA

Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru Vestel, Eczacıbaşı VitrA'yı geçerek 11. kez şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı tebrik etti.

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler adına yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'nın en değerli voleybolcularının bulunduğu, dünyanın en değerli liglerinden biri olarak kabul edilen Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde bir sezonu daha başarı ile noktaladık. Üç yıldır adımızı vermekten büyük bir gurur duyduğumuz, Cumhuriyet tarihinin en büyük kadın hareketi olarak gördüğümüz, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederim. Sezona dünya şampiyonu olarak başlayan VakıfBank ile Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı VitrA'nın final serisi, yine adına yakışır şekilde heyecanlı geçti. Voleybolumuzun El Clasico'sunda rakibini 3-2'lik sonuçla geçerek Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan VakıfBank takımımızın hem yönetimini hem teknik ekibini hem de değerli voleybolcularını tebrik ediyorum."