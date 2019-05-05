Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı

Son dakika haberine göre voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. Şampiyon VakıfBank kupaasını da aldı!

VakıfBank

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finali beşinci maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen ve seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu.

İlk sete Eczacıbaşı VitrA iyi başladı. Üçüncü sayıda skoru yakalayan VakıfBank, Zhu Ting ve Sloetjes ile çok etkili ataklar yaparak teknik molayı 12-9 önde geçti. Eczacıbaşı VitrA'nın Boskovic ile yaptığı ataklar bloklara takılınca sarı-siyahlı ekip, üstün oyunu ile seti 25-17 kazandı, 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank etkili ataklarla başladı. Attığı taktik servislerle sayılar bulan sarı-siyahlı ekip, teknik molasını 12-9 önde kapattığı seti 25-18 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü set, iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı ve 11. sayıya kadar iki ekip birbirine üstünlük kuramadı. VakıfBank, köşeden yaptığı atakla teknik molayı 12-11 önde geçti. Sarı-siyahlılar, Zhu Ting'i smaçlarıyla aradaki farkı açtı ve 18-13 öne geçti. Konuk ekip, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak seride durumu 3-2 yaptı ve 11. şampiyonluğunu elde etti.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Mehmet Gül

ECZACIBAŞIVİTRA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Gibbemeyer, Ezgi Dilik, Merve Atlıer, Meliha İsmailoğlu)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Robinson, Zehra Güneş, Sloetjes, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Güner)

SETLER: 17-25, 18-25, 21-25

SÜRE: 79 dakika (24, 26, 29)

VOLEYBOLA VAKIFBANK DAMGASI!

Ligde normal sezonu Eczacıbaşı VitrA'nın ardından ikinci sırada tamamlayan VakıfBank, çeyrek finalde Nilüfer Belediyespor, yarı finalde Fenerbahçe Opet'i geçerek finale geldi.

Final serisinin ilk 2 maçına VakıfBank Spor Sarayı ev sahipliği yaptı. Sahasındaki ilk maçı 3-2 kaybeden VakıfBank, ikinci maçı 3-1 alarak seriye 1-1 eşitlik getirdi. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğine taşınan seride üçüncü maçı da 3-1'lik skorla kazanan sarı-siyahlı takım, durumu 2-1'e getirdi. Eczacıbaşı VitrA'nın 4. maçı kazanmasıyla seride eşitlik hakim oldu.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki beşinci ve son karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, rakibini 3-0 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

11. KEZ ŞAMPİYON OLDULAR!

Eczacıbaşı VitrA'ya finalde üstünlük kuran VakıfBank, lig tarihindeki 11. şampiyonluğunu yaşadı.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005'te mutlu sona ulaştı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

VakıfBank, bu sezon yeniden zirveye yerleşerek, 11. şampiyonluğunu kazandı.

SON 7 SEZONDA 5. ŞAMPİYONLUK

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde son 7 sezonun 5'ini şampiyon olarak tamamladı.

Sarı-siyahlı ekip, bu sezonun yanı sıra 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında mutlu sona ulaşmayı başardı.

Ligde 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında ise Fenerbahçe şampiyon oldu.

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLADI

VakıfBank, voleybolda 2018-2019 sezonunda iki kupa kaldırdı.

Sarı-siyahlı takım, lig şampiyonluğunun yanı sıra FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'yı geçerek şampiyon olan VakıfBank, geçen yılın aralık ayında Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Brezilya'nın Minas takımını yenerek altın madalyayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.

ECZACIBAŞI VİTRA'NIN HASRETİ 7 SEZONA ÇIKTI

Türk kadın voleybolunun köklü kulüplerinden Eczacıbaşı VitrA'da şampiyonluk hasreti 7 sezona yükseldi.

Ligde son şampiyonluğunu 2011-2012 sezonunda elde eden turuncu-beyazlı ekip, aradan geçen 7 sezonda mutlu sona ulaşamadı.

Eczacıbaşı VitrA, Sultanlar Ligi'nde 16 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumunda.

Turuncu-beyazlı ekip, voleybolda sezonu sadece AXA Sigorta Kupa Voley'i alarak tamamladı.

ŞAMPİYON KUPASINI ALDI!

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-siyahlı oyuncular, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Birbirlerine sarılan ve sevinç gözyaşı döken voleybolcular, şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla yaşadı.

Ödül töreninde kürsüye ilk olarak sezonu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları geldi. VakıfBanklı voleybolcuların alkışları eşliğinde kürsüdeki yerini alan turuncu-beyazlı oyunculara madalyaları takdim edildi.

Daha sonra kürsüye şampiyon VakıfBank'ın oyuncuları çıkarken, sarı-siyahlı ekibe şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

VESTEL'DEN ŞAMPİYON VAKIFBANK'A KUTLAMA

Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru Vestel, Eczacıbaşı VitrA'yı geçerek 11. kez şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı tebrik etti.

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler adına yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'nın en değerli voleybolcularının bulunduğu, dünyanın en değerli liglerinden biri olarak kabul edilen Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde bir sezonu daha başarı ile noktaladık. Üç yıldır adımızı vermekten büyük bir gurur duyduğumuz, Cumhuriyet tarihinin en büyük kadın hareketi olarak gördüğümüz, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederim. Sezona dünya şampiyonu olarak başlayan VakıfBank ile Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı VitrA'nın final serisi, yine adına yakışır şekilde heyecanlı geçti. Voleybolumuzun El Clasico'sunda rakibini 3-2'lik sonuçla geçerek Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan VakıfBank takımımızın hem yönetimini hem teknik ekibini hem de değerli voleybolcularını tebrik ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Efeler Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
VOLEYBOLEfeler Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
VOLEYBOLŞampiyon belli oluyor
Efeler Ligi'nin şampiyonu belli oluyor
VOLEYBOLEfeler Ligi'nin şampiyonu belli oluyor
Derbide finalin adı belli oluyor
VOLEYBOLDerbide finalin adı belli oluyor
Eczacıbaşı VitrA: 3 - VakıfBank: 2 | MAÇ SONUCU
VOLEYBOLEczacı, VakıfBanka'a geçit vermedi!
Arkas Spor'da hedef 5. şampiyonluk
VOLEYBOLArkas Spor'da hedef 5. şampiyonluk
Ziraat Bankası'nda Medei dönemi
VOLEYBOLZiraat Bankası'nda Medei dönemi
Arkasspor: 3 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU
VOLEYBOLArkas seriyi eşitledi
Eczacıbaşı VitrA: 1 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU
VOLEYBOLFinalde VakıfBank 2-1 öne geçti
Filede final serisi sürüyor
VOLEYBOLFilede final serisi sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X