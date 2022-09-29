VakıfBank, emekli promosyon kampanyasını güncelledi. 3 yıl süre ile emekli maaşını aynı bankadan alma taahhütü verenler emekli promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Henüz banka seçmemiş olan binlerce SGK ve Bağ-Kur emeklisi "VakıfBank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL ve maaş taşıma işlemi nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Eylül 2022 VakıfBank emekli promosyon ödemesi kampanya detayları...